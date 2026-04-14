【ちいかわ】東京ばな奈コラボ第2弾！ むちゃうまクッキーサンドやトートバッグセットも
「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」と ”むちゃうま” なコラボレーション。2026年4月20日（月）〜5月6日（水・祝）まで、「JR東日本大宮駅 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場」に出店される。
＞＞＞ちいかわ×東京ばな奈コラボ第2弾商品をチェック！（写真12点）
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1（過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈インテージ調べ・調査実施期間：2019年2月5日〜7日〉）の「東京ばな奈」がコラボレーション。第2弾として3月に誕生したばかりの「クッキーサンド」がエキュート大宮に初登場いたします。定番人気の『ちいかわバナナプリンケーキ』に、お菓子とセットになった『トートバッグセット』まで！「ちいかわ」尽くしのポップアップストアをお見逃しなく。
取扱商品は3種類。
まずはちいかわクッキーサンド バナナミルク味。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンド。
真四角なフォルムも可愛いクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が。もぐもぐしたり、ぺろっとしたり...表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう。
18枚入はオリジナルステッカー付き。おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでみて。
次にちいかわバナナプリンケーキ。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』も登場。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現しました。
バナナ20％UPで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる ”むちゃうま” なケーキに仕上げている。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキだ。
8個入パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんで。
最後にちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット。「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになった。『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツ付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しみ頂ける、大満足の組み合わせです。
表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！360度、どこから見ても楽しめるバッグに仕上げました。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてくださいね♪
＞＞＞ちいかわ×東京ばな奈コラボ第2弾商品をチェック！（写真12点）
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1（過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈インテージ調べ・調査実施期間：2019年2月5日〜7日〉）の「東京ばな奈」がコラボレーション。第2弾として3月に誕生したばかりの「クッキーサンド」がエキュート大宮に初登場いたします。定番人気の『ちいかわバナナプリンケーキ』に、お菓子とセットになった『トートバッグセット』まで！「ちいかわ」尽くしのポップアップストアをお見逃しなく。
まずはちいかわクッキーサンド バナナミルク味。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンド。
真四角なフォルムも可愛いクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が。もぐもぐしたり、ぺろっとしたり...表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう。
18枚入はオリジナルステッカー付き。おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてくる。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでみて。
次にちいかわバナナプリンケーキ。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』も登場。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現しました。
バナナ20％UPで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる ”むちゃうま” なケーキに仕上げている。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキだ。
8個入パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんで。
最後にちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット。「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになった。『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツ付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しみ頂ける、大満足の組み合わせです。
表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！360度、どこから見ても楽しめるバッグに仕上げました。
内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてくださいね♪
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