2024年3月末に解散した、お笑いコンビ尼神インター。渚は吉本興業所属のまま、お笑いやタレント活動を続行、一方の誠子は、吉本興業とのマネジメント契約を終了してフリー芸人となった。

「解散当時、不仲説などがいろいろとささやかれましたが、結局のところ、お笑いを突き詰めたい渚さんと、女優業などさまざまなジャンルに挑戦をしたい誠子さんの“方向性の違い”が理由との見方が有力です。解散の1年ほど前からコンビの仕事も少なくなっていました」（芸能記者）

今春に念願の京都暮らしを始めたという誠子が、4月13日に自身のXを更新。《いろんなお仕事がしたいです 冒険がしたいです ぜひご連絡ください フリー芸人3年目もよろしくお願いいたします》と投稿したのだが、ファンからは「投稿内容」に心配の声が寄せられている。

「仕事の依頼先として、メールアドレスと携帯電話の番号が掲載されていたのです。個人活動をしている芸能人がメールアドレスを公開することはよくありますが、同じく所属事務所を辞めてフリーになった際に電話番号を公開したキャスターに聞くと、『SNSに番号を載せていたこともありましたが、面白がって時間に関係なくかけてくる人が多い。しかも非通知だから困る。留守番電話にしておくと、すぐに満杯になったので、今はメールアドレスだけにしました』と打ち明けました。

誠子さんのファンからも《電話番号晒して大丈夫なん?》といった気遣いのリプライが多く寄せられています」（前出・芸能記者）

そこで、事情を聞こうと本誌が掲載の電話番号に何度かかけたが、「おかけになった電話は電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません」のメッセージが流れるばかりで留守番電話にもならなかった。

ヨガで20キロ減のダイエットに成功、美容や料理の投稿でも話題になり、今後はますます仕事の幅が広がりそうな誠子だが、試行錯誤が続いているのだろうか。