元E-girlsのメンバーで、現在は女優として活動する石井杏奈が明かした“グループ時代の暗黙ルール”が、SNS上で注目を浴びている。

発端となったのは、4月13日に都内でおこなわれたドラマ『刑事、ふりだしに戻る』（テレビ東京系）の記者会見だった。過去の活動を振り返るなかで、石井はE-girls時代の上下関係について言及。

「先輩より先にお弁当を食べてはいけない」「現場の入り時間も後輩が先」といった、厳しいルールがあったことを明かすと、その“体育会系”ともいえる慣習が一気に拡散され、波紋を広げている。

「アイドルグループといえば、華やかなステージやメンバー同士の仲のよさが注目されがちですが、その裏側にある“序列社会”の一端が垣間見えたような発言でした。とくにE-girlsはLDH JAPANに所属しており、先輩グループには、EXILEのように厳しいトレーニング文化で知られる存在もいます。石井さんは中学生で活動をはじめ、グループ最年少だったこともあり、その影響を強く受ける立場にあったのかもしれません」（スポーツ紙記者）

このエピソードはまたたく間に拡散され、SNS上では“時代錯誤ではないか”との議論が過熱している。

《アイドルグループというよりも、企業や部活動のような階層社会のように感じられます》

《先輩を敬う気持ちはとても大事。でもまじで廃れて欲しい文化や》

「かつての芸能界やスポーツの現場では、上下関係を徹底することで、チームとしての結束力を高めるという考え方が一般的でした。しかし、いまはハラスメント意識が高まり、同じ行為でも“理不尽”と受け取られやすい時代です。今回の発言は、その価値観の変化を象徴しているともいえます」（前出・スポーツ紙記者）

LDH系のグループは、パフォーマンスの完成度を高めるため、厳しい規律や上下関係を重んじることで知られてきた。実際、礼儀や統率力が評価される場面も多く、そうした“厳しさ”が、グループの成功を支えてきた側面は否定できない。