WHITE SCORPION、最新デジタルシングル「7秒のレジスタンス」MV今夜公開。未公開メンバーショット解禁も
WHITE SCORPIONが、4月15日に配信リリースする8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のMVを4月15日深夜0時に公開することをアナウンスした。
本作は、2025年10月リリースのミニアルバム『Corner of my heart』以来となる新曲。“理屈じゃない、本能の爆発”をテーマに掲げ、周囲に合わせて「聞きわけのいい自分」を演じていた主人公が、葛藤の末に本当の自分をさらけ出そうとする強い決意を歌った楽曲だという。
本日公開された未公開のメンバーショットでは、これまでのクールな印象をさらに進化させた、鋭く力強いビジュアルが披露された。
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◾️MV監督・大野敏嗣 コメント
タイトルと歌詞にもある“7秒”というキーワードを上手く表現したいと思い、今回のドラマパートを考えました。雨降らしや夜の外ロケという難易度の高い撮影でしたが、メンバーが非常に積極的に取り組んでくれた成果が、映像に素晴らしく現れていると思います。WHITE SCORPIONの新たな『表情』と『表現力』をぜひご覧ください。
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なお、配信当日となる4月15日には、東京・ららぽーと豊洲にてリリースイベントの開催も決定している。
写真◎ ©OVERSE/KING RECORDS
◾️8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://whitescorpion.lnk.to/7-Byou-no-Resistance
▼収録曲数
M1.7秒のレジスタンス
M2アイ マイ ライフ
M3.タラレバ
M4.ポラリズ（北極星）
M5.その世界線を生きている
レーベル：You,Be Cool! / KING RECORDS
◾️＜WHITE SCORPION 5th ONEMAN LIVE＞
日程： 2026年9月11日（金）
時間：開場 17:30／開演 18:30
会場：KT Zepp Yokohama
◾️8thデジタルシングル『7秒のレジスタンス』リリースイベント
2026年
04/15（水）ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ(東京都)
04/26（日）プライムツリー 赤池 1Fプライムホール(愛知県)
04/30（木）池袋西口公園野外劇場(東京都)
05/03（日）もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク(大阪府)
05/04（月）エルガーラ・パサージュ広場(福岡県)
05/06（水）ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ(東京都)
05/30（土）池袋西口公園野外劇場(東京都)
◾️BASE Live（定期公演）
2026年
04/29（水・祝）SUPERNOVA KAWASAKI
※同時開催：Beginner’s Live#4＠SUPERNOVA KAWASAKI
05/17（日）SUPERNOVA KAWASAKI
06/20（土）YOANI Live Station
07/11（土）YOANI Live Station
08/09（日）SUPERNOVA KAWASAKI
09/19（土）SUPERNOVA KAWASAKI
10/18（日）)SUPERNOVA KAWASAKI
11/15（日）SUPERNOVA KAWASAKI
12/05（土）SUPERNOVA KAWASAKI
◾️生誕記念公演
2026年
04/23（木）ALLY 生誕記念公演@SHIDAXカルチャーホール
05/29（金）ACO・NICO 生誕記念公演@SHIDAXカルチャーホール
07/16（木）NATSU 生誕記念公演@SHIDAXカルチャーホール
◾️イベント出演情報
2026年
04/19（日）＜かがやきフェスSpring2026＞
＠Eight Hall、REDSUN、石川県教育会館 ホール、金沢AZ、金沢GOLD CREEK
04/25（土）＜Ai FES」@COMTEC PORTBASE＞
04/27（月）＜GIGA•GIGA SONIC」@豊洲PIT＞
05/10（日）＜ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM＞@COMTEC PORTBASE
関連リンク
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