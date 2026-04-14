岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』が4月17日夜10時からスタートします。

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本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下4月17日放送予定のネタバレを含みます。

第1話あらすじ

青委署の強行犯係に配属されて3週間……両親殺害の犯人を追うため刑事になった兄・真（岡田将生）は、宮藤詩織（中条あやみ）とバディとなるも、面倒くさがって積極的に捜査に取り組もうとしない。

そんな中、密室で変死体が発見され、検視官になった弟・稔（染谷将太）と共に捜査をすることに。

憶測を言わない稔と対立する真。そして、浮かび上がる数々の疑問……謎の遺体はいつ、どこで、なぜ死んだのか？行き詰まった真は幼少期からの知り合いという足利晴子（井川遥）のもとを訪ね、隠された事実を知る。

そして事件は思わぬ方向に転がっていくことに…？！数々の凶悪事件を解決しながら、両親殺害事件の犯人を追うクライムサスペンス！