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YouTubeの有料プラン、YouTube Premium。広告なしやオフライン再生、バックグラウンド再生などなど有料ならではの機能を楽しむことができます。

このYouTube Premiumの料金がアメリカで値上げされることがわかりました。YouTube Premium（個人プラン）が値上げされるのは、2023年夏以来でざっくり3年弱ぶり。

最大4ドルの値上げ

米YouTube Premiumの新価格は以下の通り。プランによって1ドルから最大4ドル値上がりすることになります。

個人：15.99ドル（13.99ドルから2ドルアップ） ファミリー：26.99ドル（22.99ドルから4ドルアップ） Lite：8.99ドル（7.99ドルから1ドルアップ） Music Premium：11.99ドル（10.99ドルから1ドルアップ）

YouTube Premium既存ユーザーは、6月から新料金が適用されるとのこと。

日本は値上げ対象外

現時点では日本は値上げ対象外となっています。が、いつ、米国の動きに追随するかはわかりません。

日本でYouTube Premiumの値上げが実施されたのは、アメリカでの前回の値上げと同じ2023年。個人プラン月額1180円から今の1280円へと値上げが実施されました。

現時点でのYouTube Premiumの月額料金（税込） 個人：1280円 ファミリー：2280円 学生：780円 Lite：780円 Music Premium：1080円

アメリカの1ドルから4ドル（現レートで159円から637円）の値上げだと、日本では150円から600円ほどの値上げの可能性はあるということに…。

サブスク料金はどこまで上がっていくのでしょうか。

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Source: Gizmodo US