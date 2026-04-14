10月より日本テレビ系で放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に寺尾聰が出演することが発表された。

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池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化する本作。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という2つの軸で描かれる。

箱根駅伝の本選出場をかけた予選大会に挑む明誠学院大学は、ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮すれば本選出場はほぼ確実と見られていた。しかしレース当日、チームの前に立ちはだかったのは、幾度となく夢を打ち砕いてきた“箱根駅伝の魔物”だった。一方、箱根駅伝中継を担う大日テレビ・スポーツ局では、チーフプロデューサーの徳重亮が編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中、徳重は決断を迫られながら放送当日へと突き進んでいく。

大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役を大泉、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役を山下智久がそれぞれ演じる。箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役には山本耕史、駿河太郎、金田明夫が名を連ね、箱根駅伝にかける学生役として小林虎之介、奥智哉らが出演する。

寺尾が演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手たちから深く信頼され続けてきた人物だ。寺尾は諸矢について「箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将」と語り、「人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」とその人物像を表現している。

また、諸矢に見いだされる新監督・甲斐役の山下との初共演について「真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか」と期待を寄せている。

コメント寺尾聰（諸矢久繁役）私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません。山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）