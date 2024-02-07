球団発表

アストロズは13日（日本時間14日）、今井達也投手を右腕の疲労のため15日間の負傷者リストに入れたと発表した。12日（同13日）に遡って適用される。

今井は10日（同11日）の敵地・マリナーズ戦で登板。初回に5四死球3失点と乱れ、1死しか奪えず降板となった。今井は「初めてのマウンドにアジャストできない部分があった」「いつも投げている球場よりボールが滑るという感覚はありました。抜けるボールが多かったんですけど、それを抑えようとして、引っかけてという悪循環になってしまった」などと反省を口にした。

翌11日（同12日）にシアトル遠征中のチームから離脱してヒューストンへ。右腕の疲労のため検査を受けていた。今季は2度目の登板だった4日（同5日）のアスレチックス戦でメジャー初勝利を挙げた。ここまで3試合に登板し、1勝0敗、防御率7.27。

今井は今年1月に西武からポスティングシステムを利用して3年5400万ドル（約86億円）でアストロズへ移籍した。西武では2023年から3年連続で2桁勝利を挙げるなど、通算58勝45敗、防御率3.15をマークした。（Full-Count編集部）