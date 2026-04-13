東京スカパラダイスオーケストラが13日、公式HPを更新。トロンボーン北原雅彦の脱退を発表した。

公式HPでは「いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour2026＠東京国際フォーラムホールAの公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と発表した。

続けて「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません」と経緯を示し「北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします」と今後について言及した。

「これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を温かく守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。2026年4月13日 ソニー・ミュージックアーティスツ」と文章を結んだ。

また、公式HPでは北原、メンバー一同のコメントも掲載した。

北原は「この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため2026年5月12日の公演を最後に東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。1988年9月にスカパラに出会って38年!長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様ありがとうございました。2026年4月13日 北原雅彦」と感謝をつづった。

またメンバーからは「この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。長い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています」と思いが記された。

さらに「東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。北原雅彦も、前に進んでいきます。これからも北原雅彦を応援して下さい。自分たちを応援して下さっている方々には、不安や戸惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの音楽を届け続けていきます。引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。2026年4月13日 東京スカパラダイスオーケストラ メンバー一同」とファンへのメッセージが記された。