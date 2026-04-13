13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.6％減の3131億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.3％減の2469億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> など8銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が8.59％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が5.33％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.22％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が4.47％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.40％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は6.82％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.71％安、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は3.85％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.82％安、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> は3.37％安と大幅に下落した。



日経平均株価が421円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1613億3700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2014億2000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が269億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が178億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が107億6200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が99億7800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が93億1300万円の売買代金となった。



株探ニュース