ファミマ、森永製菓とコラボ「生エンゼルパイ」「小枝クレープ」「ホットケーキまん塩キャラメル」など全8種が登場
【モデルプレス＝2026/04/13】ファミリーマートは森永製菓とのコラボスイーツを8種類発売する「森永コラボ」キャンペーンを、4月14日から全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。
【写真】ファミマ、森永製菓とのコラボスイーツ全8種類
このたび、「森永製菓」のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施。おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65年の「エンゼルパイ」のほか「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」など誰もが知るおなじみの味わいをさまざまな商品で表現。さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まんの初週販売数No.1を5年連続で記録している「森永製菓」とのコラボ商品「バター香るホットケーキまん」は、初の塩キャラメルフレーバーで登場する。
今回のキャンペーンについて森永製菓は「ファミリーマート様の45周年という節目にあわせて、森永製菓の人気ブランドをテーマにした「森永フェア」が実現したことを、大変嬉しく思っています。各商品は、日頃よりご愛顧いただいている弊社人気ブランドの味わいの魅力を活かしつつ、ファミリーマート様ならではの企画として開発いたしました。試作を重ねて仕上げた自信作ですので、ぜひこの機会にお楽しみください」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【商品名】生エンゼルパイ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】1961年に誕生したロングセラーお菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングされている。
【商品名】小枝クレープ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフがトッピングされている。
【商品名】窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースがトッピングされている。
【商品名】森永ミルクキャラメルマドレーヌ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。
【商品名】森永ミルクココアタルト
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる。
【商品名】森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。ふわっ、とろ〜り、あまじょっぱい味わいに仕上がっている。
【商品名】エンゼルパイバニラ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめる満足のエンゼルパイ。マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を心ゆくまで味わえる。
【商品名】キョロちゃんのカリカリピーナッツ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサク。止まらないおいしさが特長。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ、森永製菓とのコラボスイーツ全8種類
◆ファミマ「森永製菓」とのコラボスイーツ登場
このたび、「森永製菓」のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施。おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65年の「エンゼルパイ」のほか「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」など誰もが知るおなじみの味わいをさまざまな商品で表現。さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まんの初週販売数No.1を5年連続で記録している「森永製菓」とのコラボ商品「バター香るホットケーキまん」は、初の塩キャラメルフレーバーで登場する。
◆生エンゼルパイ
【商品名】生エンゼルパイ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】1961年に誕生したロングセラーお菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングされている。
◆小枝クレープ
【商品名】小枝クレープ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフがトッピングされている。
◆窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン
【商品名】窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースがトッピングされている。
◆森永ミルクキャラメルマドレーヌ
【商品名】森永ミルクキャラメルマドレーヌ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。
◆森永ミルクココアタルト
【商品名】森永ミルクココアタルト
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる。
◆森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）
【商品名】森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。ふわっ、とろ〜り、あまじょっぱい味わいに仕上がっている。
◆エンゼルパイバニラ
【商品名】エンゼルパイバニラ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめる満足のエンゼルパイ。マシュマロのふわふわっとした食感ともっちり感を心ゆくまで味わえる。
◆キョロちゃんのカリカリピーナッツ
【商品名】キョロちゃんのカリカリピーナッツ
【発売日】2026年4月14日
【発売地域】全国
【内容】チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサク。止まらないおいしさが特長。
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