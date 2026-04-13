【素敵】リーメント、懐中時計に入った「ポケモン」のジオラマフィギュアのビジュ公開 -「ポッチャマかわいい」「ミミッキュのやつ欲しいなぁ」とSNSで話題
リーメントから8月、ポケモンの新たなジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」が登場します。ヴィンテージ風の懐中時計型ケースの中に、ポケモンたちの世界を閉じ込めた素敵なコレクションです。
「Pokémon Kaichu Collection」
こちらが、懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」です。
ラインアップは、「セレビィ - 朝霧の森 -」「エーフィ - 昼下がりの街 -」「ミロカロス - 夕凪の海 -」「カルボウ - 星降る平原 -」「ポッチャマ - 夜明けのオーロラ -」「ミミッキュ - 宵闇の墓地 -」の全6種。かわいいポケモンたちと、幻想的な背景がとっても素敵です。
「Pokémon Kaichu Collection」
新しいコレクションの登場に、SNSでは「ポッチャマかわいい」「ミミッキュのやつ欲しいなぁ」「ミロカロスとセレビィ?????? え?????箱買いしないと」「なんだこれ、好きすぎる…」「こんなに全部当たりなの珍しい……!!」「買います。 買わせてださい」と早くも話題に。8月の発売日が待ちきれないようです!
価格は1,595円。どれが当たるかは開けてからのお楽しみですが、全部当たりなのが嬉しいですね。
★画像初公開★【Pokémon Kaichu Collection】懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア8月10日発売予定。全6種。1595円（税抜価格1450円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/uJtNuUzqWb- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
「Pokémon Kaichu Collection」
こちらが、懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」です。
「Pokémon Kaichu Collection」
新しいコレクションの登場に、SNSでは「ポッチャマかわいい」「ミミッキュのやつ欲しいなぁ」「ミロカロスとセレビィ?????? え?????箱買いしないと」「なんだこれ、好きすぎる…」「こんなに全部当たりなの珍しい……!!」「買います。 買わせてださい」と早くも話題に。8月の発売日が待ちきれないようです!
価格は1,595円。どれが当たるかは開けてからのお楽しみですが、全部当たりなのが嬉しいですね。
★画像初公開★【Pokémon Kaichu Collection】懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア8月10日発売予定。全6種。1595円（税抜価格1450円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/uJtNuUzqWb- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026