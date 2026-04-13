「一人暮らしするメリットがない」31歳女性、貯金1000万円。実家暮らしの生活費内訳はいくら？
効率的な貯蓄を目的として実家生活を送る一方で、家族との程よい距離感を求めて独立を検討し始める人も増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県安城市在住・31歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：愛知県安城市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円、母100万円
実家の間取り：一軒家4LDK
交際費：5万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：15万円
貯金総額：1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今年中」と話しました。
さらに「実家が近いため、会社からの家賃補助なども出ないので、一人暮らしするメリットがない。実家から通ったほうが家賃などの生活費分を貯蓄に回すことができるためです」とくわしく教えてくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしをしていると、家賃がかからないため貯金がしやすい分、自由に使えるお金が多く、無駄なものを買ってしまうことが多いこと」と続けてくれました。
実家の利点を活かして着実に貯蓄を積み上げる一方、お父さまとの関係性や無駄遣いに悩む一面も見られます。年内の独立を控え、適度な距離感を保つことで家族との良好な関係を再構築しようとする前向きな段階といえます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県安城市在住・31歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：31歳女性
職業：会社員
在住：愛知県安城市
家族構成：親2人、子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円、母100万円
実家の間取り：一軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：2万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：15万円
貯金総額：1000万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今年中」と話しました。
「家賃などの生活費分を貯蓄に回すことができる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「勤務地が実家から近く、一人暮らしする理由が特になかったためです」と回答。
さらに「実家が近いため、会社からの家賃補助なども出ないので、一人暮らしするメリットがない。実家から通ったほうが家賃などの生活費分を貯蓄に回すことができるためです」とくわしく教えてくれました。
「父親との仲があまり良好ではない」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「父親との仲があまり良好ではないので、お互いにとってストレスになってしまっている点が苦労しています。そのため、私が家を出て一人暮らしすることで、一定の距離ができて今よりは仲が良くなるのではと考えています」と、お父さまとの微妙な関係について話してくれました。身内でも一定の距離感は大事かもしれませんね。
お金に関する悩みでは「実家暮らしをしていると、家賃がかからないため貯金がしやすい分、自由に使えるお金が多く、無駄なものを買ってしまうことが多いこと」と続けてくれました。
実家の利点を活かして着実に貯蓄を積み上げる一方、お父さまとの関係性や無駄遣いに悩む一面も見られます。年内の独立を控え、適度な距離感を保つことで家族との良好な関係を再構築しようとする前向きな段階といえます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)