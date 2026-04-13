おいでやす小田、“人生初愛車”で衝撃の“2台買い”「合わせて約600万円」「もったいない買い物ではない」
お笑い芸人のおいでやす小田が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“人生初”の愛車を2台購入したことを報告した。
【写真多数】カッコイイ！…おいでやす小田が購入を決めた『ジムニー ノマド』内外装全部見せ
ディーラーを訪れた小田は、動画冒頭「車ね、自分はそんなめっちゃ興味ある方じゃないけど、買うとしたらということで スズキ『ジムニー』。車のことなんか 僕何もわからんのよ。全然車種もなんも言われへんねんけど、とにかくジープ型のコンパクトなやつがいい」と自身の希望を告白。その理由として「子どもの頃に持ってたチョロQやと思うねん。車といえばジープ型のイメージがもう子どもの頃からすり込まれてるので」と明かした。
小田は3ドアのモデルを希望するも、「奥さんと2人だったらいいけど、ゴルフ行くときに誰か乗せるなら4（正式には5）ドアの方が…ただでかくなるし…」と事情を明かすと、スタッフから「小田さんの一番の問題は（25年間）ペーパードライバー」と問題点を指摘された。
店内に入り、早速用意された5ドアモデル『ジムニーノマド』を見ると、小田は「かっこいいなー」と大興奮。ドアを開けて、車内を見ただけで「よしこれにしよう」と即決。運転席に座って「ええやん、なにも嫌なところないやん」と伝えた。その後、後部座席、荷室を見て、ゴルフクラブが積めるか入念に確認。価格が292万6000円と聞くと、「300万切る？じゃあもう買います、2台買おうかな」と即決した。続けて、軽自動車の『ジムニー』も見ていくことに。こちらも早々に荷室を見て、ゴルフクラブが積めるかを確認した。
その後も同社のさまざまな車を見ていく中で、小田が「かっこいい！」と絶叫したのが『フロンクス』。車内のレザー調のシートや乗り心地に「めっちゃいいやん！」と大興奮。ゴルフクラブの収容量も確認し、気に入った様子だった。
一通り見終えて、第1希望だった『ジムニーノマド』は人気のため、納期が先になると告げられると「全然知らないから聞くんですけど、100万多く払うから早くしてとかできない？」と質問。スタッフに「承っておりません」と告げられると、小田は「半年以内にほしい！半年以内にくれー」と絶叫した。
その後、試乗にでかけ、小田はおっかなびっくりしながら運転。徐々に慣れていくと「楽しい！」と興奮。そしてディーラーに戻り、商談に臨むことに。小田は「奥さんの希望の紺色があるのが『ノマド』だけやと。だから『ノマド』には乗りたい。ただ、半年以内にはほしいんです。で相談した結果、『ジムニー』と『ノマド』を両方注文して、（納期が早い）『ジムニー』に乗って、『ノマド』がきたタイミングで下取りに出して乗り換えるというのがいいと思ったので…。両方買います」と驚きのプランを告白。スタッフは「『ノマド』が来るまでに運転技術を磨くということで」と補足した。
そして、オプションなど詳細を決め、見積もりを出してもらった。小田は「これ（見積もり）が2枚並んでいるのは想像していなかった」とし、「合わせて約600万円。相当ですよね」と明かす一方「もったいない買い物ではないと思ってます。人生を豊かにする、ゴルフのためにも、めちゃくちゃ景色が変わるものやと思うんで、楽しみです」とまとめた。
【写真多数】カッコイイ！…おいでやす小田が購入を決めた『ジムニー ノマド』内外装全部見せ
ディーラーを訪れた小田は、動画冒頭「車ね、自分はそんなめっちゃ興味ある方じゃないけど、買うとしたらということで スズキ『ジムニー』。車のことなんか 僕何もわからんのよ。全然車種もなんも言われへんねんけど、とにかくジープ型のコンパクトなやつがいい」と自身の希望を告白。その理由として「子どもの頃に持ってたチョロQやと思うねん。車といえばジープ型のイメージがもう子どもの頃からすり込まれてるので」と明かした。
店内に入り、早速用意された5ドアモデル『ジムニーノマド』を見ると、小田は「かっこいいなー」と大興奮。ドアを開けて、車内を見ただけで「よしこれにしよう」と即決。運転席に座って「ええやん、なにも嫌なところないやん」と伝えた。その後、後部座席、荷室を見て、ゴルフクラブが積めるか入念に確認。価格が292万6000円と聞くと、「300万切る？じゃあもう買います、2台買おうかな」と即決した。続けて、軽自動車の『ジムニー』も見ていくことに。こちらも早々に荷室を見て、ゴルフクラブが積めるかを確認した。
その後も同社のさまざまな車を見ていく中で、小田が「かっこいい！」と絶叫したのが『フロンクス』。車内のレザー調のシートや乗り心地に「めっちゃいいやん！」と大興奮。ゴルフクラブの収容量も確認し、気に入った様子だった。
一通り見終えて、第1希望だった『ジムニーノマド』は人気のため、納期が先になると告げられると「全然知らないから聞くんですけど、100万多く払うから早くしてとかできない？」と質問。スタッフに「承っておりません」と告げられると、小田は「半年以内にほしい！半年以内にくれー」と絶叫した。
その後、試乗にでかけ、小田はおっかなびっくりしながら運転。徐々に慣れていくと「楽しい！」と興奮。そしてディーラーに戻り、商談に臨むことに。小田は「奥さんの希望の紺色があるのが『ノマド』だけやと。だから『ノマド』には乗りたい。ただ、半年以内にはほしいんです。で相談した結果、『ジムニー』と『ノマド』を両方注文して、（納期が早い）『ジムニー』に乗って、『ノマド』がきたタイミングで下取りに出して乗り換えるというのがいいと思ったので…。両方買います」と驚きのプランを告白。スタッフは「『ノマド』が来るまでに運転技術を磨くということで」と補足した。
そして、オプションなど詳細を決め、見積もりを出してもらった。小田は「これ（見積もり）が2枚並んでいるのは想像していなかった」とし、「合わせて約600万円。相当ですよね」と明かす一方「もったいない買い物ではないと思ってます。人生を豊かにする、ゴルフのためにも、めちゃくちゃ景色が変わるものやと思うんで、楽しみです」とまとめた。