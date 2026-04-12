嫌いな人がいない香り「ふわっといい香りがする人」が選んでいる肌乗せフレグランス





「香水とは違う」練り香水のメリット



アルコール不使用のため香りが広がりにくく、ふんわりとした香りが魅力。香り立ちも優しいので、人が集まる場所でも気にせず香りを楽しめる。通常の香水よりもリーズナブルなものが多く、コンパクトで持ち運びやすいのも魅力。





（練り香水の付け方は？）

香りが持続する「血管が通っている場所」 一般的な香水と同じように、手首や耳の裏、足首など、血管が通ったところを中心になじませて。香り立ちのアップ・香りの持ちも良くなる。







洗いたてのシャツのような清々しい香り

サンタール・エ・ボーテ フレンチクラシックシリーズ コットンリネン 1,650円 洗いたてのシャツのような香りが楽しめるコットンリネンは、リネンの香りのなかに花々の優しい香りがかすかに漂い、エレガントな雰囲気に。香料は全てフランス・グラース産を使用し、南仏プロヴァンスで製造。







万人受けする香り

Addict ソリッドパフューム ミュゲ313 30ml 3,980円 香りがキツすぎず、会社やデートにもぴったり。手首につけるのも良し、髪の毛の毛先につけても、風が吹くたびにふわっといい香りが広がる。清涼感のある万人受けする香り。

肌にやさしく香りもやさしい

ACCA KAPPA WHITE MOSS ソリッドパフューム 10ml 5,280円 「ACCA KAPPA」は150年に渡り、変わることのない伝統のクオリティを誇る、イタリアのブランド。アルコール不使用のため、揮発が緩やかでいい香りが長く続く。天然成分で作られているため、肌に優しく、強い香りを好まない日本人にとても合う香り。







香水にありがちなデメリットもない

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