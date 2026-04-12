うつで辛いと打ち明けたら、ただ受け止めてほしい。「本当なの？」と疑う気持ちは一旦置いておいて【著者インタビュー】

うつで辛いと打ち明けたら、ただ受け止めてほしい。「本当なの？」と疑う気持ちは一旦置いておいて【著者インタビュー】