俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話が放送され、お笑い芸人の岡野陽一（44）が朝倉軍の武将役で事前告知なしのサプライズ登場。大河初出演を果たした。第11話（3月22日）、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）と関太（46）に続く芸人起用。インターネット上で話題を集めた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

この回から第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

朝倉勢の別動隊。織田勢の姿がなく、大将（岡野陽一）は「やはりもぬけの殻か。酒か。これはよい置き土産じゃ」。部下にたしなめられるが「まあ、少しぐらいよいではないか。皆の衆、酒じゃ酒じゃ！」と酒瓶を傾けると、中には火薬。前野長康（渋谷謙人）は「たらふく飲め」と銃を撃った。

岡野は今話の舞台となった福井県敦賀市。“クズキャラ芸人”の地位を確立し、TBS日曜劇場「アトムの童」「ラストマン―全盲の捜査官―」などに出演。今度は大河俳優の称号を手に入れた。

登場シーンは約30秒。SNS上には「岡野さんだ！w」「越前つながり？」「クズさを発揮して爆死w」などと驚きの声。反響を呼んだ。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。