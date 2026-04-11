猫が『死ぬ直前』に姿を隠す3つの理由

猫が実際に死の概念を理解しているとは限りませんが、死の直前に姿を隠すには、動物としての本能や身体的な変化という複数の要因があります。

「なぜ隠れるのか」を理解することで、愛猫の行動を理解して受け止める手助けになるはずです。

1.本能的に安全な場所へ隠れる

猫はもともと自分が弱った姿を隠そうとする習性があります。

野生では弱った個体は捕食者に狙われやすいため、暗くて静かな場所に身を隠そうとする本能が働きますが、家の中で暮らす猫でもこの本能は変わりません。

愛猫が体調不良になると、窓際の明るい場所を避けて、押し入れの中や物陰、あるいは猫ベッドの奥の方などできるだけ人の目に触れない場所へ行こうとするのを目にしたことがある方もいるでしょう。

猫としては、自分の身を守るための自然な行動で、生き物としての生存本能がそうさせているのです。

2.体内の不快感から逃れるため

衰弱するにつれて、猫は内側から来る苦痛をずっと抱えた状態になります。痛みや呼吸のしづらさ、消化器系の不調など、体中のあちこちで不快感が生じます。ジッとしていても苦しくて、姿勢を変えるたびに痛みが増すこともあるでしょう。

そのような状態が続くと、猫はその場にいても不快感がなくならないことから、いま居る場所を離れ、とにかく移動をしようとしはじめます。

この場合、どこに行くか、どの場所がいいというような合理的な判断ではなく、内側からの不快な感覚が行動を起こさせているだけで、「あそこに行こう」という目的地の意識はないと考えるのが自然です。

3.外部からのストレスを避けるため

身体が弱るにつれ、猫の感覚はいっそう過敏になりふだんなら気にしない生活音や光、人の気配、ほかの動物の存在が、強いストレス源になります。これは人でもよくあることですが、体力が落ちた状態では、外部からの刺激に対して処理する余力がなくなってしまうせいです。

家族が心配して順番に様子を見に来ては声をかけられたり、寝床のすぐ近くに食べられない食事を置かれたりすることで、猫にとっては、落ち着いて休めない状況となってしまいます。

甘えん坊の猫は、弱っても飼い主さんの近くにいたがることもありますが、多くの猫は不快を減らそうと、静かで人目につかない場所に姿を消すことになるのです。

お別れが近いときのサインとそのときできること

猫が隠れてしまっても、居場所がわかっているときには無理やり引っ張り出さずに、よく観察してください。数時間のうちに自力で寝床に戻ってくればいいのですが、次にあげる状態にまでなると、お別れのときが近づいている可能性があります。

ほぼ寝たきりになる 食事や水が飲み込めない けいれんやふるえがはじまる 体温が下がり粘膜が青白くなる 呼吸の間隔が空く、または不規則になる

長く介護をしてきた飼い主さんほど、「もう少し食べたら元気になるのではないか」と考えてしまいがちです。しかし、水や食べ物を入れても、嚥下機能が低下した状態で無理に食べさせると、誤嚥を招き、猫にさらなる苦痛を与える恐れがあります。

治療の余地がある病気やケガが原因であれば、また猫の状態の判断が難しい場合は、すぐに動物病院に連れて行くことを勧めますが、あまりに衰弱が進んでいる場合は、移動自体が猫の負担になりかねません。

獣医師にできることが限られている段階では、慣れた場所で静かに過ごさせる方が猫の負担は少ないという考え方もあります。

自宅で看取るべきか、通院を続けるべきか判断に迷う場合は、事前にかかりつけの獣医師と終末期の方針について相談しておくことが、飼い主様の心の平穏にもつながります。

まとめ

猫が最期に姿を隠すのは、苦痛や天敵から逃げ延びようとする生存欲求に基づいた自然な反応です。

痩せ細った体でフラフラと最後の隠れ場所を探す愛猫を目の当たりにすると、「もっと食べさせて元気にしたい！」「この薬を飲ませれば！」と思いがちです。しかし、終末期において、良かれと思った過度な処置が猫の静かな時間を妨げてしまう場合もあります。愛猫の様子を観察しながら、獣医師と相談してその子に合った『緩和ケア』の形を見つけてあげましょう。

猫が隠れようとする理由を正しく理解し、無理な干渉を控えて安心できる環境を整えるようにしましょう。最期の時間は、その自然な姿を尊重することも、飼い主としてやってあげられる愛情表現のひとつなのです。

(獣医師監修：葛野宗)