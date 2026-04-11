「ムーミン」の母の日ギフト向けシリーズ「ムーミンママズデー」の新作アイテムが、3月から全国のムーミンショップや公式オンラインショップなどで順次発売されている。

Moominmamma’s Day（ムーミンママズデー）シリーズ

シリーズのテーマは「ムーミンママ」で、誰のことでも温かく包み込む、おおらかで愛情深いムーミンママを、ムーミン一家がお祝いする特別な日を描いたシリーズとなっている。ムーミンママが大好きなバラの花や貝がらをモチーフにしたアイテムなどがラインアップしている。

ムーミンママや貝がら、バラなどのモチーフを全面にちりばめたデザイン「マグ」（各2200円）は、内側に花を持ったリトルミイのワンポイントが入っている。「小鉢」（各1210円）は、内側にムーミンママ＆ムーミントロール、ムーミンママ＆リトルミイのイラストがあしらわれている。

「マグ」（各2200円）

「小鉢」（各1210円）

「木箱入りペア箸セット」（4400円）はニョロニョロの形をした箸置きが付いている。「箸」（各1100円）は、ピンクはリトルミイ、ブルーはムーミンママ＆ムーミントロールのデザインになっている。

「木箱入りペア箸セット」（4400円）

「箸」（各1100円）

グラスやカップの水滴を吸収する「吸水タイルコースター」（各1100円）や、花がモチーフの「シースルーソックス」（各660円）、「アームカバー」（各1210円）、ムーミンママと花や貝がらを刺繍した「ミニタオル」（770円）も登場している。

「吸水タイルコースター」（各1100円）

「シースルーソックス」（各660円）

「アームカバー」（各1210円）

「ミニタオル」（770円）

その他、「フェイスタオル（素敵な1日）」（1650円）や3本セットの「ネイルクリームトリオ」（2200円）、貝がらのような丸みのある「シェルポーチ」（2640円）、バラの花のタグがアクセントになった「刺繍トート」（3190円）も発売。

「フェイスタオル（素敵な1日）」（1650円）

「ネイルクリームトリオ」（2200円）

「シェルポーチ」（2640円）

「刺繍トート」（3190円）

ブローチとしてもペンダントとしても使える「大好き！ムーミン＆ムーミンママ ブローチペンダント」（3万800円）は、ムーミンママとムーミントロールがやさしくハグするシーンにバラのモチーフと赤いガーネットを添えたアクセサリーで、4月29日（水）発売予定となっている。

「大好き！ムーミン＆ムーミンママ ブローチペンダント」（3万800円）

対象店舗で対象商品を購入すると、「ムーミンママズデー」限定ノベルティステッカー（パール調・非売品）がもらえる。対象はムーミンショップ各店（銀座・大阪・横浜・名古屋・二子玉川）、ムーミンショップ カジュアルエディション各店、ムーミンカフェ 軽井沢、ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン・大阪梅田）、公式オンラインショップ、楽天市場店、ムーミンバレーパーク。なくなり次第終了となる。

ムーミンママズデーの限定ノベルティステッカー

「ムーミンママズデー」シリーズのアイテムは、全国のムーミンショップ、ムーミンカフェ、ムーミンバレーパーク、公式オンラインショップなどで購入できる。店舗により取り扱いアイテムは異なる。価格はすべて税込み。