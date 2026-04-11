「女優キム・セジョンが結婚!?」と勘違い続出…韓国歌手の突然の発表にファンが驚いたワケ

歌手ピアノマン（本名キム・セジョン）の結婚の知らせに、同名の女優キム・セジョンのファンが驚きの反応を見せた。

4月9日、ピアノマンの結婚が伝えられた。所属事務所ロマンティックファクトリーは「ピアノマンは4月12日、ソウル・江南の式場で、2年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる」と明らかにした。

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結婚式は両家の家族や親族、知人のみが出席し、非公開で行われる予定だ。

（写真提供＝ロマンティックファクトリー）ピアノマンと新婦

ピアノマンは知人の紹介で現在の恋人と出会い、交際に発展。約2年間の交際を経て結婚を決意し、まもなく夫婦となる。

2016年にデビューしたピアノマンは、『More Than Words』『Still With You』などの感性あふれるバラードで多くの支持を集めてきたシンガーソングライターだ。

（写真提供＝OSEN）キム・セジョン

今回の結婚ニュースでは、ピアノマンの本名が女優キム・セジョンと同じであることから、女優が結婚するものと勘違いしたファンの反応が相次いだ。

キム・セジョンのファンからは「キム・セジョンが結婚するのかと思って驚いた」「ほっとした」「（ニュースの）タイトルだけ見て本当に驚いた」などの声が上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・セジョン プロフィール

1996年8月28日生まれ。全羅北道出身。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、ガールズグループgugudanのメンバーとしてデビュー。2020年のgugudan解散後は歌手や女優、タレントとして幅広い活動を見せている。2022年に放送されたドラマ『社内お見合い』で一躍話題になった。