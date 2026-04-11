えっ！100均で買えるの？！「専門店で売ってるヤツじゃん！」即カゴに入れたお得商品
商品情報
商品名：ヨーグルトに合う蜂蜜
価格：￥324（税込）
内容量：32g（8g×4個）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972203580510
専門店発の味が手軽に！1回分にちょうどいいスティックタイプ！ダイソーの『ヨーグルトに合う蜂蜜』
ダイソーの食品売り場で、思わず手に取ったのがこの蜂蜜。蜂蜜専門店「miel mie（ミールミィ）」のシリーズで、用途別に選べるラインのひとつです。
今回ご紹介するタイプは、ヨーグルト向け。内容量は1本8g×4本入り。スティックタイプなので、そのまま絞って使えるのが便利です。
価格は公式だと399円（税込）ですが、ダイソーでは324円（税込）でした。少しだけお得に試せるのが嬉しいですね。
原産はカナダで、ブルーベリーの花から採れた蜂蜜が使われています。
濃厚な甘みがありつつ、ほんのり酸味も感じられる味わい。プレーンヨーグルトにかけると、酸味を消さずにお互いを引き立ててくれる印象です。
軽やかな甘さでスッと混ざる！毎日のヨーグルトが続けやすい♪
プレーンヨーグルトにかけてみると、さらっとした液体で、冷たいヨーグルトでもダマにならず、すぐ全体になじみます。
味はフルーティで軽め。蜂蜜特有の重たい甘さが残りにくく、後味もすっきりしています。ヨーグルトの酸味を打ち消さずに、全体をバランスよくまとめてくれる印象です。
スティック1本で、市販のカップヨーグルト1個に対してちょうどいい分量。手がベタつきにくく、最後まできれいに出し切りやすいのが◎
個包装なので量も一定で、甘さのコントロールがしやすいです。ヨーグルトにそのままかけるだけで、朝の一品がすぐ完成します。
今回は、ダイソーの『ヨーグルトに合う蜂蜜』をご紹介しました。スプーン不要で、洗い物の手間が省けるので、外出先やオフィスでも手軽に蜂蜜を楽しめます。
寒い日でも固まりにくく、絞り出しやすいのもポイント。毎朝ヨーグルトを食べる人や、計量やベタつきが気になっていた人におすすめです。ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。