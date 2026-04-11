えっ！100均で買えるの？！「専門店で売ってるヤツじゃん！」即カゴに入れたお得商品

朝のヨーグルト、甘さを足したいけれど、量の調整やベタつきが気になることも。ダイソーではそんな小さな手間を減らしつつ、味わいも楽しめる食品が手に入ります。使う分だけサッと出せて、冷たいヨーグルトにもなじみやすいのが特徴。手軽に取り入れやすく、毎朝の習慣をラクに続けたい人にピッタリです。

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商品情報

商品名：ヨーグルトに合う蜂蜜

価格：￥324（税込）

内容量：32g（8g×4個）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972203580510

専門店発の味が手軽に！1回分にちょうどいいスティックタイプ！ダイソーの『ヨーグルトに合う蜂蜜』

ダイソーの食品売り場で、思わず手に取ったのがこの蜂蜜。蜂蜜専門店「miel mie（ミールミィ）」のシリーズで、用途別に選べるラインのひとつです。

今回ご紹介するタイプは、ヨーグルト向け。内容量は1本8g×4本入り。スティックタイプなので、そのまま絞って使えるのが便利です。

価格は公式だと399円（税込）ですが、ダイソーでは324円（税込）でした。少しだけお得に試せるのが嬉しいですね。

原産はカナダで、ブルーベリーの花から採れた蜂蜜が使われています。

濃厚な甘みがありつつ、ほんのり酸味も感じられる味わい。プレーンヨーグルトにかけると、酸味を消さずにお互いを引き立ててくれる印象です。

軽やかな甘さでスッと混ざる！毎日のヨーグルトが続けやすい♪

プレーンヨーグルトにかけてみると、さらっとした液体で、冷たいヨーグルトでもダマにならず、すぐ全体になじみます。

味はフルーティで軽め。蜂蜜特有の重たい甘さが残りにくく、後味もすっきりしています。ヨーグルトの酸味を打ち消さずに、全体をバランスよくまとめてくれる印象です。

スティック1本で、市販のカップヨーグルト1個に対してちょうどいい分量。手がベタつきにくく、最後まできれいに出し切りやすいのが◎

個包装なので量も一定で、甘さのコントロールがしやすいです。ヨーグルトにそのままかけるだけで、朝の一品がすぐ完成します。

今回は、ダイソーの『ヨーグルトに合う蜂蜜』をご紹介しました。スプーン不要で、洗い物の手間が省けるので、外出先やオフィスでも手軽に蜂蜜を楽しめます。

寒い日でも固まりにくく、絞り出しやすいのもポイント。毎朝ヨーグルトを食べる人や、計量やベタつきが気になっていた人におすすめです。ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。