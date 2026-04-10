おなじみのお菓子から、食卓の定番メニューまで、世の中の意見が真っ二つに分かれる「どっち派」論争をまとめました。

【写真で見る】「きのこの山」「たけのこの里」が合体 「きたきたのこのこの山里」

「きのこの山」「たけのこの里」どっち派が多い？

山内あゆキャスター：

2019年に行われた「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2019」では「きのこの山」が57%で「たけのこの里」が43%と、当時は「きのこの山」が多数派でした。

実は世界でも「きのこ派」が多いようです。理由として、海外ではたけのこを食べる習慣がない地域が多く、きのこの見た目が「かわいい」や「面白い」ということで支持が多いようです。

今日は、様々な「どっち派」を紹介します。

目玉焼きにかけるのは「しょうゆ」？「しお」？

【目玉焼きにかけるなら「しょうゆ」「塩」どっち派？】（キッコーマン食品調べ 複数選択可）

▼しょうゆ：61%

▼塩：43%

「しょうゆ」が多数派でした。実はこの「どっち派」は地域差があることが分かりました。

【目玉焼きを食べるときにかけるもので1番好きな食べ方は？】（LINEリサーチ 2020年6月調査）

▼北海道・東北・関東

1位：しょうゆ

2位：塩・こしょう

3位：とんかつソース

▼中部・四国

1位：しょうゆ

2位：塩・こしょう

3位：ウスターソース

▼中国・九州

1位：しょうゆ

2位：塩・こしょう

3位：マヨネーズ

▼近畿

1位：塩・コショウ

2位：しょうゆ

3位：マヨネーズ

特に北海道や東北地方では「しょうゆ派」が多数派だった一方、近畿地方だけは「塩・こしょう」の方が多数派でした。「第3の選択肢」も地域によって差がありました。

焼き鳥は「たれ」？「しお」？部位ごとのおすすめは？

山内キャスター：

焼き鳥は「たれ」「しお」、どっち派が多いでしょうか?

【焼き鳥は「たれ」「しお」どっち派？】（出典：ナビット 1000人アンケート）

▼たれ：55.4%

▼しお：40.2%

「たれ派」が多数派でした。

そして、焼き鳥屋さんに味ごとのおすすめの部位を聞きました。（鳥メロHPより）

▼たれ

もも・つくね・ねぎま・ぼんじり

▼しお

むね・砂肝・ハツ・レバー

▼わさび

もも・せせり・軟骨

▼柚子胡椒

もも・むね

関東と九州では焼き鳥のイメージも異なるようです。九州では「とり皮」は、串にぐるぐると巻きつけて焼くそうです。

▼関東（鳥メロHPより）

焼き方：ジューシー

味付け：甘辛ダレ

食感：柔らか

▼九州

焼き方：パリパリ

味付け：しお

食感：カリカリ

「つぶあん」「こしあん」あんこ論争 年を重ねるごとに好みが変わる？

山内キャスター：

「つぶあん」「こしあん」では、どっち派が多いでしょうか？

【あんこは「つぶあん」「こしあん」どっち派？】（LINEリサーチ 2024年7月調査）

▼つぶあん：49%

▼こしあん：44%

「つぶあん派」の方が多数派でした。

そして、世代によって回答の結果が異なり、年を重ねるごとに「つぶあん派」が増えてくるようです。

▼10代

つぶあん：30％

こしあん：60%

▼60代

つぶあん：71%

こしあん：25%

日本あんこ協会・にしい会長は「若者は舌触りを重視する人が多く、なめらかな『こしあん』を好む傾向。年を重ねてからつぶあんの魅力に気付くのでは」と話していました。