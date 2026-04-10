論争に終止符？「きのこの山」「たけのこの里」が合体へ 目玉焼きは近畿だけ“塩”が常識？最新「どっち派」論争【Nスタ】
おなじみのお菓子から、食卓の定番メニューまで、世の中の意見が真っ二つに分かれる「どっち派」論争をまとめました。
【写真で見る】「きのこの山」「たけのこの里」が合体 「きたきたのこのこの山里」
「きのこの山」「たけのこの里」どっち派が多い？
山内あゆキャスター：
2019年に行われた「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2019」では「きのこの山」が57%で「たけのこの里」が43%と、当時は「きのこの山」が多数派でした。
実は世界でも「きのこ派」が多いようです。理由として、海外ではたけのこを食べる習慣がない地域が多く、きのこの見た目が「かわいい」や「面白い」ということで支持が多いようです。
今日は、様々な「どっち派」を紹介します。
目玉焼きにかけるのは「しょうゆ」？「しお」？
【目玉焼きにかけるなら「しょうゆ」「塩」どっち派？】（キッコーマン食品調べ 複数選択可）
▼しょうゆ：61%
▼塩：43%
「しょうゆ」が多数派でした。実はこの「どっち派」は地域差があることが分かりました。
【目玉焼きを食べるときにかけるもので1番好きな食べ方は？】（LINEリサーチ 2020年6月調査）
▼北海道・東北・関東
1位：しょうゆ
2位：塩・こしょう
3位：とんかつソース
▼中部・四国
1位：しょうゆ
2位：塩・こしょう
3位：ウスターソース
▼中国・九州
1位：しょうゆ
2位：塩・こしょう
3位：マヨネーズ
▼近畿
1位：塩・コショウ
2位：しょうゆ
3位：マヨネーズ
特に北海道や東北地方では「しょうゆ派」が多数派だった一方、近畿地方だけは「塩・こしょう」の方が多数派でした。「第3の選択肢」も地域によって差がありました。
焼き鳥は「たれ」？「しお」？部位ごとのおすすめは？
山内キャスター：
焼き鳥は「たれ」「しお」、どっち派が多いでしょうか?
【焼き鳥は「たれ」「しお」どっち派？】（出典：ナビット 1000人アンケート）
▼たれ：55.4%
▼しお：40.2%
「たれ派」が多数派でした。
そして、焼き鳥屋さんに味ごとのおすすめの部位を聞きました。（鳥メロHPより）
▼たれ
もも・つくね・ねぎま・ぼんじり
▼しお
むね・砂肝・ハツ・レバー
▼わさび
もも・せせり・軟骨
▼柚子胡椒
もも・むね
関東と九州では焼き鳥のイメージも異なるようです。九州では「とり皮」は、串にぐるぐると巻きつけて焼くそうです。
▼関東（鳥メロHPより）
焼き方：ジューシー
味付け：甘辛ダレ
食感：柔らか
▼九州
焼き方：パリパリ
味付け：しお
食感：カリカリ
「つぶあん」「こしあん」あんこ論争 年を重ねるごとに好みが変わる？
山内キャスター：
「つぶあん」「こしあん」では、どっち派が多いでしょうか？
【あんこは「つぶあん」「こしあん」どっち派？】（LINEリサーチ 2024年7月調査）
▼つぶあん：49%
▼こしあん：44%
「つぶあん派」の方が多数派でした。
そして、世代によって回答の結果が異なり、年を重ねるごとに「つぶあん派」が増えてくるようです。
▼10代
つぶあん：30％
こしあん：60%
▼60代
つぶあん：71%
こしあん：25%
日本あんこ協会・にしい会長は「若者は舌触りを重視する人が多く、なめらかな『こしあん』を好む傾向。年を重ねてからつぶあんの魅力に気付くのでは」と話していました。