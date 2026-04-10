10日（金）は全国的に雨が降り、風も強まっています。また、明け方に台風4号が発生しました。今後の進路は？ これまでの1日の天気を振り返ります。

■非常に激しい雨の降ったところも 関東は帰宅時間ピークに？

日本海を低気圧が発達しながら進み、低気圧からのびる前線が列島を通過しています。沖縄・九州〜北海道まで広い範囲で雨が降り、午後3時現在は東海付近に活発な雨雲が見られます。明け方には長崎・雲仙岳で1時間に61.5ミリの「非常に激しい雨」を観測するなど、4月の観測史上1位の降水量となったところもありました。

また風も強まり、九州や四国、紀伊半島では、30メートル近い最大瞬間風速を観測しました。九州〜北海道の沿岸地域を中心に、午後3時現在、強風注意報が発表されています。

このあと、帰宅時間帯は関東でピークとなりそうです。横殴りの雨にご注意ください。夜には西日本〜東日本は止むところが多いでしょう。北海道や東北の日本海側は11日（土）も雨が降りやすく、北海道は12日（日）にかけて暴風となるおそれもあります。

■南風強まり雨でも気温は高め

日本海を進む低気圧に向かって暖かい空気が勢いよく流れ込み、雨でも朝から気温は高めです。東京をはじめ、今年最も高い最低気温となったところもありました。

【10日（金）の最低気温】午後3時まで・（）内は季節感

札幌 11.1℃（5月下旬）※今年最高

仙台 11.1℃（5月中旬）

新潟 11.5℃（5月上旬）※今年最高

東京 16.1℃（5月下旬）※今年最高

名古屋 14.9℃（5月中旬）

大阪 13.7℃（5月上旬）

福岡 17.5℃（5月下旬）※今年最高、午後2時半ごろに観測

鹿児島 19.8℃（6月上旬）※今年最高

那覇 23.4℃（6月上旬）※今年最高

【10日（金）の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

■台風4号が発生 非常に強い勢力に

札幌 15.2℃（4月下旬）仙台 13.8℃（4月上旬）新潟 16.4℃（4月中旬）東京 19.2℃（4月中旬）名古屋 19.0℃（4月上旬）大阪 20.6℃（4月中旬）福岡 22.0℃（4月下旬）鹿児島 25.3℃（5月中旬）※今年最高那覇 27.3℃（5月下旬）※今年最高

10日午前3時に日本のはるか南のトラック諸島近海で台風4号が発生しました。およそ1か月ぶりの台風発生です。発達しながら北西方向に進路をとり、14日（火）ごろには「非常に強い」勢力でグアム島に接近するおそれがあります。その後は日本の南を北上するおそれもあるため、今後の情報にご注意ください。