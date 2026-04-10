ソフトバンクはソニーネットワークコミュニケーションズと協業し、一部エリアの一戸建て住宅向けに「SoftBank 光＋」（10ギガ／2.5ギガ／1ギガ）を6月1日に提供する。

提供エリアは東京都、愛知県、大阪府および主要都市の一部地域で、2027年度までに全国47都道府県の一部地域へ拡大する。

新プランの「SoftBank 光＋」は、「PayPayカード割（B）」により、「PayPayカード」で通信料を支払うと330円、「PayPayカード ゴールド」で支払うと550円を通信料より割引する。

既存プランを改定

SoftBank 光＋（2年自動更新） プラン 10ギガ 2.5ギガ 1ギガ 項目 基本料金 6,930円 6,050円 6,050円 PayPayカード割（B） PayPayカード ▲330円 ▲330円 ▲330円 PayPayカード ゴールド ▲550円 ▲550円 ▲550円 割引適用後料金 PayPayカード 6,600円 5,720円 5,720円 PayPayカード ゴールド 6,380円 5,500円 5,500円

現在提供中の「SoftBank 光」（一戸建て／集合住宅向け）と、「SoftBank Air」の料金改定を2026年12月以降に実施する。

料金改定とともに、「SoftBank 光」から「SoftBank 光＋」へ名称変更を行うほか、「PayPayカード割（B）」の対象プランとする。

改定前の「SoftBank 光」（一戸建て・2年自動更新プラン）の利用料金は、10ギガで6930円、1ギガで5720円、SoftBank Airが5368円。改定後の「SoftBank 光＋」（一戸建て・2年自動更新プラン）は、10ギガが6930円（改定なし）、1ギガが6050円、SoftBank Airが5698円となる。「PayPayカード割（B）」により、「PayPayカード」で料金を支払うと330円、「PayPayカード ゴールド」で支払うと550円が割引される。

改定後プラン プラン 10ギガ 1ギガ SoftBank Air 項目 基本料金 6,930円 6,050円 5,698円 PayPayカード割 PayPayカード ▲330円 ▲330円 ▲330円 PayPayカード ゴールド ▲550円 ▲550円 ▲550円 割引後料金 PayPayカード 6,600円 5,720円 5,368円 PayPayカード ゴールド 6,380円 5,500円 5,148円