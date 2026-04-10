―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7713> シグマ光機 東Ｓ -10.71 4/ 9 3Q -11.65

<228A> オプロ 東Ｇ -8.84 4/ 9 1Q 26.76

<4829> 日エンター 東Ｓ -7.75 4/ 9 3Q -5.77

<9972> アルテック 東Ｓ -5.76 4/ 9 1Q -86.36

<7544> スリーエフ 東Ｓ -5.40 4/ 9 本決算 -6.16



<9876> コックス 東Ｓ -3.77 4/ 9 本決算 0.92

<7512> イオン北海道 東Ｓ -2.54 4/ 9 本決算 2.14

<2698> キャンドゥ 東Ｓ -2.53 4/ 9 本決算 4.78

<2303> ドーン 東Ｓ -1.78 4/ 9 3Q 17.73

<4728> トーセ 東Ｓ -1.40 4/ 9 上期 13.08



<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -1.36 4/ 9 上期 -25.38

<2653> イオン九州 東Ｓ -0.74 4/ 9 本決算 -11.35

<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -0.68 4/ 9 本決算 6.75



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース