決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … イオン北海道、イオン九州、ＢＳ１１ (4月9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7713> シグマ光機 東Ｓ -10.71 4/ 9 3Q -11.65
<228A> オプロ 東Ｇ -8.84 4/ 9 1Q 26.76
<4829> 日エンター 東Ｓ -7.75 4/ 9 3Q -5.77
<9972> アルテック 東Ｓ -5.76 4/ 9 1Q -86.36
<7544> スリーエフ 東Ｓ -5.40 4/ 9 本決算 -6.16
<9876> コックス 東Ｓ -3.77 4/ 9 本決算 0.92
<7512> イオン北海道 東Ｓ -2.54 4/ 9 本決算 2.14
<2698> キャンドゥ 東Ｓ -2.53 4/ 9 本決算 4.78
<2303> ドーン 東Ｓ -1.78 4/ 9 3Q 17.73
<4728> トーセ 東Ｓ -1.40 4/ 9 上期 13.08
<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -1.36 4/ 9 上期 -25.38
<2653> イオン九州 東Ｓ -0.74 4/ 9 本決算 -11.35
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -0.68 4/ 9 本決算 6.75
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7713> シグマ光機 東Ｓ -10.71 4/ 9 3Q -11.65
<228A> オプロ 東Ｇ -8.84 4/ 9 1Q 26.76
<4829> 日エンター 東Ｓ -7.75 4/ 9 3Q -5.77
<9972> アルテック 東Ｓ -5.76 4/ 9 1Q -86.36
<7544> スリーエフ 東Ｓ -5.40 4/ 9 本決算 -6.16
<9876> コックス 東Ｓ -3.77 4/ 9 本決算 0.92
<7512> イオン北海道 東Ｓ -2.54 4/ 9 本決算 2.14
<2698> キャンドゥ 東Ｓ -2.53 4/ 9 本決算 4.78
<2303> ドーン 東Ｓ -1.78 4/ 9 3Q 17.73
<4728> トーセ 東Ｓ -1.40 4/ 9 上期 13.08
<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -1.36 4/ 9 上期 -25.38
<2653> イオン九州 東Ｓ -0.74 4/ 9 本決算 -11.35
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -0.68 4/ 9 本決算 6.75
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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