―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7713> シグマ光機 　　東Ｓ 　 -10.71 　　4/ 9　　　3Q　　　-11.65
<228A> オプロ 　　　　東Ｇ　　 -8.84 　　4/ 9　　　1Q　　　 26.76
<4829> 日エンター 　　東Ｓ　　 -7.75 　　4/ 9　　　3Q　　　 -5.77
<9972> アルテック 　　東Ｓ　　 -5.76 　　4/ 9　　　1Q　　　-86.36
<7544> スリーエフ 　　東Ｓ　　 -5.40 　　4/ 9　本決算　　　 -6.16

<9876> コックス 　　　東Ｓ　　 -3.77 　　4/ 9　本決算　　　　0.92
<7512> イオン北海道 　東Ｓ　　 -2.54 　　4/ 9　本決算　　　　2.14
<2698> キャンドゥ 　　東Ｓ　　 -2.53 　　4/ 9　本決算　　　　4.78
<2303> ドーン 　　　　東Ｓ　　 -1.78 　　4/ 9　　　3Q　　　 17.73
<4728> トーセ 　　　　東Ｓ　　 -1.40 　　4/ 9　　上期　　　 13.08

<9414> ＢＳ１１ 　　　東Ｓ　　 -1.36 　　4/ 9　　上期　　　-25.38
<2653> イオン九州 　　東Ｓ　　 -0.74 　　4/ 9　本決算　　　-11.35
<8198> ＭＶ東海 　　　東Ｓ　　 -0.68 　　4/ 9　本決算　　　　6.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース