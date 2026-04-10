歌手の浜崎あゆみ（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。コンサートに登場したゲストとの写真を公開した。

「アンコールでサプライズがありまして、突然会場が真っ暗になり、ド派手なヤンキー集団が巨大LEDに登場」と書き出した浜崎。「氣志團」や「かまいたち」からビデオメッセージを受け取ったと報告した。

「からのー！みなみかわさんがポップアップでマイク持って登場されて芸人さん達を連れて来て下さったと」として「土佐兄弟さん、そしてお見送り芸人しんいちさんが続々とリフターで登場してネタを披露して下さり」と紹介。「みなみわかさんが締めくくりに入ったところでNonfictionのイントロが流れ出して、わたしは嫌な予感がしたんだ笑 そしてその予感は的中し、リフターでもうひとりのayuが登場しました笑笑」(原文ママ)とつづってキンタロー。を紹介した。

「芸人の皆様、スタッフの皆様、あのアンコールはものすごく準備大変だったと思います。当日もメンタル大変だったと思います！笑

自分のステージでTAと一緒にレアな環境でゲラゲラ笑えた事がとても幸せでした！！有難うございました」とコメントした。

ファンからは「最高」「すごく楽しかった」「今回のサプライズ最高でした」「本当にだいすき」「アレを2回も見れてしまうなんて…笑笑」「やりたい放題で笑った」などのコメントが寄せられた。