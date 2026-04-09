生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品販売を開始する。シンプルで使い手を選ばないブラックカラーの着脱式フライパン単品を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で4月中旬から発売する。

2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。累計販売枚数は800万枚（ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、ツルすべの使い心地が長持ちすることから長期愛用者やリピーターが多いのが特長とのこと。

昨年11月に発売した「evercook fit（エバークック フィット）」という取っ手が取れるフライパンは、新生活やギフトに最適なセット品として販売してきた。ユーザーから寄せられた意見をもとに、家庭の環境に合わせてさらに選びやすいように、また長期愛用の人の買い替え需要に応えられるように、単品販売を開始する。



「evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン 13×19cm ブラック」

今回発売するのは、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品。オール熱源対応でスタイリッシュなブラックカラーとなる。取っ手が取り外せるので、コンパクトに収納ができたり、オーブン調理が可能になったり、食洗機が使えたり、多様なニーズに応えられるフライパン。セット品とは異なり、家庭の環境に合わせて、必要なサイズを選べる。



「evercook fit IH対応 フライパン22cm ブラック」

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できる。煩雑になりやすいキッチン収納庫もコンパクトにスッキリする。なお、重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してほしいとのこと



「evercook fit IH対応 フライパン26cm ブラック」

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができる。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えない。

専用ハンドルを外せば、お皿のように使用できるので、できたての料理をそのまま食卓に出すことができる。マットなブラックカラーはどんな料理とも相性がよく、内面のシャンパンゴールドが食卓を明るく演出してくれる。



「evercook fit IH対応 フライパン26cm深型 ブラック」

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができる。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えない。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単だとか。なお、長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてほしいという。

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔に使用できる。ツルすべのevercookだから、汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりだという。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応している。



「evercook fit IH対応 フライパン28cm ブラック」

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いている。なお、500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用によって発生した傷は対象外)。取っ手などの樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となる。



「evercook fit IH対応 ポット18cm ブラック」

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用している。フライパンの素材である「アルミニウム合金」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っている。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの2つをくっつけているものが多い。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまう。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こらない。また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離さない。さらに、フライパン本体のアルミニウム合金とふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施している。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴がある。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウム合金の腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続く。

［小売価格］

evercook fit IH対応玉子焼きフライパン 13×19cm ブラック：4180円

evercook fit IH対応フライパン22cm ブラック：4290円

evercook fit IH対応フライパン26cm ブラック：4730円

evercook fit IH対応フライパン26cm深型 ブラック：5280円

evercook fit IH対応フライパン28cm ブラック：5280円

evercook fit IH対応ポット18cm ブラック：4400円

（すべて税込）

［発売日］4月中旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp