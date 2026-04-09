9日は、県内49校の小中学校で入学式が行われました。



美郷町の仙南小学校では、プロ野球・東北楽天から帽子がプレゼントされ、この学校のОBでもあるプロ1年生の伊藤樹投手からは、新入生にエールが送られました。



美郷町の仙南小学校では9日、入学式が行われ、新入生25人が名前を呼ばれると元気に返事をしていました。



入学式のあとには、新1年生にプレゼントが。



球団アンバサダー 岡島豪郎さん

「こんにちわ～。皆さん入学おめでとうございます」





プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの帽子です。現役時代、外野手などで活躍した球団アンバサダーの岡島豪郎さんが、一人ひとりに手渡しました。楽天では毎年、東北6県の新1年生に帽子を送っていて、今年、県内では174校の約4,700人にプレゼントされています。さらに、今シーズン楽天入りし、この仙南小学校を3期生として卒業した先輩、伊藤樹投手からビデオメッセージが届きました。伊藤樹投手「僕も皆さんと同じでプロ野球選手1年生です。これから楽しく勉強していっぱい体を動かして元気な小学校生活を送ってください」夢をかなえた先輩とおそろいの帽子に、大満足の様子の新入生たち。記者「この帽子かぶってどんな風に遊びたい？」児童「お外で遊びたい」児童「勉強をがんばりたいです」記者「どんなお勉強がんばりたいか、なにか知ってるのあるかな？」児童「さんすう」ピカピカの1年生。10日から本格的に小学校生活のスタートです。※4月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします