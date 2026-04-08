関内の新ランドマーク「BASEGATE」を徹底解説！100年続く名店の味から次世代エンタメまで、旧横浜市庁舎が劇的進化！
神奈川県横浜市、JR関内駅の目の前に、街の未来を大きく塗り替える新ランドマーク「BASEGATE(ベースゲート)横浜関内」(以下、BASEGATE)が2026年3月19日に誕生した。旧横浜市庁舎の記憶を継承しながら、ライブビューイングアリーナ、商業施設、ホテル、オフィスなどが融合した大規模複合街区である。掲げるコンセプトは「MINATO-MACHI LIVE」。歴史と革新が交差し、人と人がつながり、新たな熱狂が生まれる場という意味が込められている。横浜スタジアム至近という立地を活かし、スポーツ観戦の興奮、食の楽しみ、文化体験がシームレスにつながる、まさにこのエリアそのものが“エンタメ”と言えるスケール感だ。関内の新しい日常を切り開く「BASEGATE」の魅力を、見どころごとに紹介する。
【写真】まるでスタジアムのVIP席にいるような臨場感でライビュが楽しめる！
■圧倒的スケール！日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE」
関内駅徒歩1分という抜群の立地に誕生した「BASEGATE」は、約12万平方メートル超の延床面積を誇る大規模複合街区で、その中心的役割を担うのが「THE LIVE Supported by 大和地所」。横浜DeNAベイスターズが企画運営する、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナだ。
施設の中央に鎮座するのは、幅約18メートル、高さ約8メートルという度肝を抜くサイズの大型LEDビジョン。スポーツ観戦はもちろん、音楽ライブなど多彩なコンテンツがこの巨大画面に映し出され、スタジアムさながらの熱狂を間近で体感できるのだ！
1階には、アリーナを囲むようにバラエティ豊かな飲食店が並び、2階にはベイスターズのオフィシャルグッズショップ、3階にはテラス付きレストランと、フロアごとに異なる楽しみが広がる構成だ。
スポーツ観戦をしながら本格的なグルメを頬張るという、最高に贅沢な時間がここには待っている！11時から23時まで営業しているので、仕事帰りにふらっと立ち寄って、大画面の前で仲間と盛り上がるのもおすすめだ。
＜■THE LIVE Supported by 大和地所／営業時間：11:00〜23:00／料金：入場無料 ※席料はイベントにより異なる＞
■創業100年の伝統と革新！精肉店「尾島商店」が魅せる肉の饗宴
横浜・野毛で1923年から続く老舗精肉店「尾島商店」が、待望の商業施設常設店「尾島 THE LIVE店」をオープンさせた。80年以上守り抜かれてきた看板商品「濱吟焼豚」を、より多くの人に届けたいという四代目の熱い思いが結実。ライブアリーナの熱気を肌で感じながら、精肉店だからこそ提供できる珠玉の肉料理が楽しめる。
イチオシのメニューは、店舗限定の「焼豚ひつまぶし御膳」。脂の甘味がたまらない国産豚バラ肉を店内のロースターで炙り、まずはそのままで、次に温泉卵や薬味を添えて、最後は特製お出汁で…と、三段階で焼豚の旨味を味わい尽くせる贅沢な逸品だ。
ほかにも、希少部位を食べ比べる焼豚の食べ比べセットや、アボカドと焼豚を合わせたトルティーヤなど、ここだけの限定メニューがズラリ！
さらにうれしいのが、屋外から購入できるテイクアウトコーナーが併設されていること。関内駅徒歩1分という好立地を活かし、看板メニューを気軽に持ち帰れるのは、忙しいハマっ子にとってもありがたい！100年の歴史が紡ぎ出す本物の味と最新のエンタメ空間が融合する場で、お肉のプロが贈る至高のラインナップを、ぜひその舌で確かめてほしい。
＜■尾島 THE LIVE店／電話：045-307-3308／営業時間：11:00〜23:00(LOフード22:00、ドリンク22:30)＞
■スタジアムを望む絶景！屋上BBQ施設「THE BBQ BEACH THE LIVE」
空の下で最高の開放感を味わいたいなら、3階テラスエリアの「THE BBQ BEACH THE LIVE」へ。こちらは、横浜スタジアムを目の前に臨む絶好のロケーションで、スタイリッシュなリゾート空間を満喫できる本格BBQ施設。手ぶらで楽しめる食材付きプランから、食材・ドリンク持ち込みOKプランまで対応し、初心者でも気軽にアウトドア体験が可能だ。
さらに見逃せないのが、ベイスターズとのコラボメニュー。「コラボ枝豆」や「タンドリーチキン」など、ファンならずとも食欲をそそられるラインナップ。店内にはモニターが3台設置されているので、スポーツ観戦をしながらBBQを楽しめるのもうれしいポイントだ。
予約は2名からで、団体での貸切利用もOK。仲間とワイワイ楽しむのはもちろん、試合前の決起集会や試合後の打ち上げなど、観戦プラスαの楽しみの場としても機能する。昼は青空の下で、夜はライトアップされた幻想的な雰囲気の中で、最高の“外ごはん”を堪能しよう。
＜■THE BBQ BEACH THE LIVE／電話：080-4204-4844／営業時間：1部11:00〜14:00、2部15:00〜18:00、3部19:00〜22:00 ※完全予約制。当日席に余裕がある場合のみ予約なしでも利用可／料金：平日大人2000円/小学生1000円、土日祝・GW大人2500円/小学生1250円＞
■感性を満たす複合文化拠点「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」
本好きもアート好きも、そしてグルメ通を虜にするであろうスポットが「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」だ。歴史的建築「ザレガシー」(旧横浜市庁舎行政棟を保存・再生した建物)内に誕生したこのスポットは、書店を核にコワーキング、ギャラリー、飲食が融合した3フロアにわたる巨大な文化拠点で、コンセプトは「あなたの好きに新しい1ページを。」。日常をアップデートする発見が至る所に散りばめられている。
注目は地下1階の「1909 ユウリンショクドウ」。自家製デミグラスソースが自慢の「ジューシーハンバーグ＆ナポリタン」(1540円)や、懐かしくも新しい「プリン ア ラ モード」(1100円)など、本格的な洋食を楽しめる。
さらに、完全予約制の“隠し部屋”で特別なティータイムを過ごせる「有隣食堂」もあり、遊び心満載の仕掛けにワクワクが止まらない！
また、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」のMCでミミズクのキャラクター「R.B.ブッコロー」の限定グッズも登場するなど、ファン必見のアイテムも。アート作品に触れ、お気に入りの一冊を片手においしい料理に舌鼓…。そんな心豊かなひとときを約束してくれるに違いない。
＜■有隣堂 BASEGATE横浜関内店／電話：045-211-6080／営業時間：10:00〜21:00(1F・2F)、B1F「有隣食堂」「GRAVIBES」11:00〜21:00、B1F「1909 ユウリンショクドウ」11:00〜22:30※日曜は11:00〜21:00＞
横浜の歴史と未来が交差する「BASEGATE横浜関内」。スポーツ観戦の高揚、食の楽しみ、知的好奇心の刺激…、関内という街が持つポテンシャルを、ここまで立体的に引き出したプロジェクトも稀有なのではないだろうか。今回紹介したスポットはほんのごく一部で、ほかにも「スタジアム横バル街」や没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」など、一日中楽しめるスポットが満載。横浜にまたひとつ、“行く理由”が増えたと言っていいだろう。次の休日、足を運ばない理由はない。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■圧倒的スケール！日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE」
関内駅徒歩1分という抜群の立地に誕生した「BASEGATE」は、約12万平方メートル超の延床面積を誇る大規模複合街区で、その中心的役割を担うのが「THE LIVE Supported by 大和地所」。横浜DeNAベイスターズが企画運営する、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナだ。
施設の中央に鎮座するのは、幅約18メートル、高さ約8メートルという度肝を抜くサイズの大型LEDビジョン。スポーツ観戦はもちろん、音楽ライブなど多彩なコンテンツがこの巨大画面に映し出され、スタジアムさながらの熱狂を間近で体感できるのだ！
1階には、アリーナを囲むようにバラエティ豊かな飲食店が並び、2階にはベイスターズのオフィシャルグッズショップ、3階にはテラス付きレストランと、フロアごとに異なる楽しみが広がる構成だ。
スポーツ観戦をしながら本格的なグルメを頬張るという、最高に贅沢な時間がここには待っている！11時から23時まで営業しているので、仕事帰りにふらっと立ち寄って、大画面の前で仲間と盛り上がるのもおすすめだ。
＜■THE LIVE Supported by 大和地所／営業時間：11:00〜23:00／料金：入場無料 ※席料はイベントにより異なる＞
■創業100年の伝統と革新！精肉店「尾島商店」が魅せる肉の饗宴
横浜・野毛で1923年から続く老舗精肉店「尾島商店」が、待望の商業施設常設店「尾島 THE LIVE店」をオープンさせた。80年以上守り抜かれてきた看板商品「濱吟焼豚」を、より多くの人に届けたいという四代目の熱い思いが結実。ライブアリーナの熱気を肌で感じながら、精肉店だからこそ提供できる珠玉の肉料理が楽しめる。
イチオシのメニューは、店舗限定の「焼豚ひつまぶし御膳」。脂の甘味がたまらない国産豚バラ肉を店内のロースターで炙り、まずはそのままで、次に温泉卵や薬味を添えて、最後は特製お出汁で…と、三段階で焼豚の旨味を味わい尽くせる贅沢な逸品だ。
ほかにも、希少部位を食べ比べる焼豚の食べ比べセットや、アボカドと焼豚を合わせたトルティーヤなど、ここだけの限定メニューがズラリ！
さらにうれしいのが、屋外から購入できるテイクアウトコーナーが併設されていること。関内駅徒歩1分という好立地を活かし、看板メニューを気軽に持ち帰れるのは、忙しいハマっ子にとってもありがたい！100年の歴史が紡ぎ出す本物の味と最新のエンタメ空間が融合する場で、お肉のプロが贈る至高のラインナップを、ぜひその舌で確かめてほしい。
＜■尾島 THE LIVE店／電話：045-307-3308／営業時間：11:00〜23:00(LOフード22:00、ドリンク22:30)＞
■スタジアムを望む絶景！屋上BBQ施設「THE BBQ BEACH THE LIVE」
空の下で最高の開放感を味わいたいなら、3階テラスエリアの「THE BBQ BEACH THE LIVE」へ。こちらは、横浜スタジアムを目の前に臨む絶好のロケーションで、スタイリッシュなリゾート空間を満喫できる本格BBQ施設。手ぶらで楽しめる食材付きプランから、食材・ドリンク持ち込みOKプランまで対応し、初心者でも気軽にアウトドア体験が可能だ。
さらに見逃せないのが、ベイスターズとのコラボメニュー。「コラボ枝豆」や「タンドリーチキン」など、ファンならずとも食欲をそそられるラインナップ。店内にはモニターが3台設置されているので、スポーツ観戦をしながらBBQを楽しめるのもうれしいポイントだ。
予約は2名からで、団体での貸切利用もOK。仲間とワイワイ楽しむのはもちろん、試合前の決起集会や試合後の打ち上げなど、観戦プラスαの楽しみの場としても機能する。昼は青空の下で、夜はライトアップされた幻想的な雰囲気の中で、最高の“外ごはん”を堪能しよう。
＜■THE BBQ BEACH THE LIVE／電話：080-4204-4844／営業時間：1部11:00〜14:00、2部15:00〜18:00、3部19:00〜22:00 ※完全予約制。当日席に余裕がある場合のみ予約なしでも利用可／料金：平日大人2000円/小学生1000円、土日祝・GW大人2500円/小学生1250円＞
■感性を満たす複合文化拠点「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」
本好きもアート好きも、そしてグルメ通を虜にするであろうスポットが「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」だ。歴史的建築「ザレガシー」(旧横浜市庁舎行政棟を保存・再生した建物)内に誕生したこのスポットは、書店を核にコワーキング、ギャラリー、飲食が融合した3フロアにわたる巨大な文化拠点で、コンセプトは「あなたの好きに新しい1ページを。」。日常をアップデートする発見が至る所に散りばめられている。
注目は地下1階の「1909 ユウリンショクドウ」。自家製デミグラスソースが自慢の「ジューシーハンバーグ＆ナポリタン」(1540円)や、懐かしくも新しい「プリン ア ラ モード」(1100円)など、本格的な洋食を楽しめる。
さらに、完全予約制の“隠し部屋”で特別なティータイムを過ごせる「有隣食堂」もあり、遊び心満載の仕掛けにワクワクが止まらない！
また、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」のMCでミミズクのキャラクター「R.B.ブッコロー」の限定グッズも登場するなど、ファン必見のアイテムも。アート作品に触れ、お気に入りの一冊を片手においしい料理に舌鼓…。そんな心豊かなひとときを約束してくれるに違いない。
＜■有隣堂 BASEGATE横浜関内店／電話：045-211-6080／営業時間：10:00〜21:00(1F・2F)、B1F「有隣食堂」「GRAVIBES」11:00〜21:00、B1F「1909 ユウリンショクドウ」11:00〜22:30※日曜は11:00〜21:00＞
横浜の歴史と未来が交差する「BASEGATE横浜関内」。スポーツ観戦の高揚、食の楽しみ、知的好奇心の刺激…、関内という街が持つポテンシャルを、ここまで立体的に引き出したプロジェクトも稀有なのではないだろうか。今回紹介したスポットはほんのごく一部で、ほかにも「スタジアム横バル街」や没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」など、一日中楽しめるスポットが満載。横浜にまたひとつ、“行く理由”が増えたと言っていいだろう。次の休日、足を運ばない理由はない。
取材・文＝水島彩恵
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。