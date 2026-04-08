100均姉妹店のコラボやっぱ凄いわ！可愛くて実用的ってズルい！買えたらラッキーな優秀バッグ

今回はダイソー姉妹店スタンダードプロダクツで今話題になっている“あのコラボ”から、優秀なショッピングバッグをご紹介します！これからの季節に安心して使える、嬉しい仕様。折りたたみタイプでバンドも付いているので、持ち運びやすいですよ。なんといってもデザインが大優勝♡大人気なので見つけたらラッキーかも…！

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商品情報

商品名：ショッピングバッグ（ミッキーマウス）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：46cm×58cm×15cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480922911

スタプロ×ディズニーの可愛くて便利なショッピングバッグ♡

今回は、ダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツとディズニーのコラボアイテムから、ミッキーマウスデザインのショッピングバッグ『ショッピングバッグ（ミッキーマウス）』をご紹介します。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗では、店内の目立つ場所で展開されていました。

びっくりしているようなミッキーの絵柄と、「Gee Whiz！」のロゴが目を惹くおしゃれなデザインに一目惚れ♡使うたびに気分が上がります。

持ち手は幅広いため食い込みにくく、肩にも掛けられて持ち運びやすいです。

縁はパイピングで処理されており、裏地もあるのでかなりしっかりとした印象。頼りになる丈夫なつくりです。

サイズは約46cm×58cm×15cm。まとめ買いというよりは、日々のお買い物にちょうどいい大きさです。

大きめではあるので、ちょっと買う物が増えた…という日にも頼りになります。

また、これからの季節の買い物に安心な、保冷効果が期待できるタイプなのも嬉しいポイントです！

さらに、ファスナーで口をしっかりと閉じることができます。

冷気を逃しにくいだけでなく、防犯面でも安心できますよ。

バンド付きだから折りたたんで持ち運びやすい！

内側にアルミ蒸着が使用されているため、折りたたんでもそこまで小さくなりません。

薄手のショッピングバッグのようにコンパクトに持ち運ぶことはできませんが、バンドが付いているので折りたたんだ状態をしっかり固定できます。

ただ、厚みがあることで、きれいにたためばコンパクトな状態に戻しやすいです。

適当にぐちゃっとたたんでしまうとかえって嵩張りやすくなるので、少々手間ではありますがたたみ方に少し気をつけるだけで使いやすさをキープできます。

今回は、スタンダードプロダクツの『ショッピングバッグ（ミッキーマウス）』をご紹介しました。

ショッピングバッグだけでなく、ペンケースやノートなど、同じデザインで複数のアイテムが展開中。ミッキーだけでなく、他のキャラクターのデザインもあります。

店舗によっては入手しにくい状況もあるかもしれませんが、見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。