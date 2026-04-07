和食さと「天然めばちまぐろ食べ放題」発表 まぐろのお造り、寿司、丼、一品料理も【概要・価格】
「和食さと」は7日、新たな食べ放題コース「天然めばちまぐろ食べ放題」を、4月9日から提供開始すると発表した。
【写真】和食さと「食べ放題」天然めばちまぐろのお造り、赤身にぎりなど
国内201店舗を展開する「和食さと」では、3種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」「すき焼き食べ放題：さとすき」「焼肉食べ放題：さと式焼肉」が人気。
さらに、期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題」コースが登場。大きさと鮮度にこだわり厳選しためばちまぐろを、味わい尽くすことができる。
「まぐろのお造り」が食べ放題となるほか、寿司も4種類。「赤身にぎり」をはじめ、丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた「炙りにぎり」、ガーリックの風味とザクザクとした食感の「ザクザク醤油にぎり」、店仕込みの漬けまぐろを長芋と一緒に楽しむ「まぐろと長芋の手巻き寿司」がそろう。
さらに、めばちまぐろを使用したバラエティー豊かな料理もそろう。旨辛な「混ぜて食べるまぐろキムチ」や、とろろと天然まぐろが絡み合う「まぐろの山かけ」、特製だしで炊きこんだ「まぐろしぐれ煮」など、おつまみにもぴったり。また、丼物には「まぐろの山かけ丼」を提案する。
■コース概要
・さと式焼肉 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 大人1人5090円（税込5599円）
・さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 大人1人4790円（税込5269円）
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年4月9日（木）〜5月27日（水）予定
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
※めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合あり
※写真はイメージ
【写真】和食さと「食べ放題」天然めばちまぐろのお造り、赤身にぎりなど
国内201店舗を展開する「和食さと」では、3種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」「すき焼き食べ放題：さとすき」「焼肉食べ放題：さと式焼肉」が人気。
さらに、期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題」コースが登場。大きさと鮮度にこだわり厳選しためばちまぐろを、味わい尽くすことができる。
さらに、めばちまぐろを使用したバラエティー豊かな料理もそろう。旨辛な「混ぜて食べるまぐろキムチ」や、とろろと天然まぐろが絡み合う「まぐろの山かけ」、特製だしで炊きこんだ「まぐろしぐれ煮」など、おつまみにもぴったり。また、丼物には「まぐろの山かけ丼」を提案する。
■コース概要
・さと式焼肉 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 大人1人5090円（税込5599円）
・さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 大人1人4790円（税込5269円）
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年4月9日（木）〜5月27日（水）予定
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
※めばちまぐろは部位によって色味が異なる場合あり
※写真はイメージ