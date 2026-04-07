スポーツ用品販売のアルペンは、「renoma golf Base Series（レノマゴルフ ベースシリーズ）」の今年春夏コレクションを全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。

今シーズンは、前後両面に大胆なグラフィックや切り替えを配したトップスを中心に、軽やかなナイロン素材のアウターやボトムス、トータルコーディネートを完成させる小物類まで幅広くラインアップ。「後ろ姿」が注目されるゴルフの特性を捉え、どの角度から見ても洗練されたストリート感漂うスタイルを提案する。

「renoma golf」は、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターなど、多彩な分野で活躍する熊谷隆志氏がディレクターを務めるゴルフブランド。ファッション性とパフォーマンス性を兼ね備えたアイテムを提案している。

その中でも「Base Series」は、昨年春にスタートしたライン。軽量で機能的な素材使いと、ブランドらしいミニマルで洗練されたデザインを特徴とし、練習場からラウンド、さらには日常までシームレスに着用できる汎用性の高さが支持を集めている。

なお同シリーズはゴルフ5限定コレクションとして展開されており、実店舗で手に取ってもらえるのは全国のゴルフ5のみとなる（renoma公式オンラインストアでも販売）。

今年春夏の「Base Series」は、ブランドの核である「ミニマリズム」と「ストリートエッセンス」をさらに深化させた。特に注目すべきは、フロントだけでなくバックプリントや切り替えデザインにこだわり抜いたプロダクト。スイング時や歩行時など、あらゆる角度から見た際のインパクトを追求している。素材面では春夏シーズンを快適に過ごすための吸汗速乾性やストレッチ性を備えつつ、日常のライフスタイルウェアとしても通用するクオリティを実現した。

カラーはシックなモノトーンやベージュを基調としながらも、タイポグラフィやバイカラーの切り替えによって、既存のゴルフウェアにはない「renoma PARIS」らしいエスプリとストリート感を融合させている。

［小売価格］

MINI WAFFLE CREW NECK T SS：1万1000円

BACK SWITCHING CREW NECK T SS：1万1000円

BACK SWITCHING POLO SHIRT SS：1万1000円

BIG LOGO POLO SHIRT SS：1万1000円

MOCKNECK SWITCH SWEAT SS：1万1000円

BACK SWITCHING NYLON：1万5400円

BACK SWITCH HALFZIP PO SS：1万2100円

BACK SWITCHING NYLON PANT：1万2100円

NYLON STRETCH TUCK PANTS：1万2100円

BACK SWITCHING NYLON SHORTS：1万1100円

NYLON STRETCH SHORT PT：1万1100円

BASIC ADDRESS CAP：5500円

BASIC ADDRESS BUCKET HAT：6600円

LOGO JQ SHORT SOCKS：2090円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp