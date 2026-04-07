ファミマ、“超も〜っちり”食感の新作パンを実食！じゅわもちピザパン、はみ出すホイップのあんぱん等3種
【モデルプレス＝2026/04/07】ファミリーマートでは、「超も〜っちりパン」シリーズより「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」、「も〜っちり食感ホイップあんぱん」、「も〜っちり食感ピザパン」が、4月7日より全国約16,400店にて発売。今回、試食会にてこだわり食感のパン3種類を味わってきたので美味しさをレビューしていきます。
【写真】“超も〜っちり”食感のパン3種食べてみた
「超も〜っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も〜っちり”食感に進化させた新商品。ファミマルベーカリーで好評を得ている「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発されました。
も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。熱量は1個あたり380カロリー。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドがトッピングされています。
実際に食べてみると、見た目とキャラメルの語感から想像していたよりも、案外甘さは控えめ。もちもち食感の生地の表面全体を覆うキャラメルチョココーティング、さらに生地の8ヶ所にキャラメルクリームが注入されているので、どこから食べ始めても満足感があります。上に散りばめられたアーモンドのカリッと食感もアクセントになっていて、キャラメルと相性ばっちり。生地にボリュームがあるので食後の満足感もきちんと感じられ、甘いものを食べたいけれど小腹も満たしたい気分の時にぴったり。
も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品。熱量は1個あたり295カロリー。まず持ってみて驚いたのが生地の弾力感。普段食べ慣れているあんぱんのとは違うむぎゅっと密度の高い生地が使われていて、食べた時にむぎゅもち食感を楽しめます。
そしてもうひとつ印象的だったのが中に包まれているミルクホイップの量。こしあんがみえないほどたっぷりの量が含まれ、一口かじるとやさしい甘さのこしあんと一緒にまろやかなミルクホイップがむにゅっとはみ出してきて、なんともご褒美感があります。こしあん自体の甘さは抑えめで、ミルクホイップとの食べ合わせが計算されているように感じました。食後の別腹枠としても気づけば1個ペロッと食べ切れる、和のデザート感のある一品です。
も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングして焼き上げた惣菜パン。熱量は1個あたり279カロリー。チーズをのせた生地の食感と、ピザテイストの要である濃厚なトマト風味のピザソース、なめらかなチーズソースの三位一体となった美味しさを楽しめます。
こちらも手で割ると独特のも〜っちりした手触り。ピザパンということで軽くレンジで温めてからいただきましたがこれが正解！パン全体の油分や水分がじゅわっと染み出し、チーズソースがよりとろっと溶けるように生地と馴染み、満足感のある味わいに。もちろんそのままで食べても美味しくいただけます。ほか2種とは違い、しょっぱい系の惣菜パンなので軽食として幅広い時間帯にお腹を満たしてくれそうです。
食べ応えのあるも〜っちり食感を追求することで、人気のパンにさらなる満足感を付与した全3種のラインナップ。より美味しくアップデートされた各パンをぜひ手に取ってみてください。（modelpress編集部）
【価格】165円（税込178円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
【価格】147円（税込158円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
※北海道では仕様が一部異なります。
【価格】184円（税込198円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
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【写真】“超も〜っちり”食感のパン3種食べてみた
◆ファミマの人気パンがも〜っちり食感に進化
「超も〜っちりパン」シリーズは、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンといった日頃から親しまれている人気のパンを、これまでにない“超も〜っちり”食感に進化させた新商品。ファミマルベーカリーで好評を得ている「生コッペパン」や「白生パン」に続く、生地にこだわった商品として開発されました。
◆全方位どこから食べても美味しい「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」
も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。熱量は1個あたり380カロリー。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドがトッピングされています。
実際に食べてみると、見た目とキャラメルの語感から想像していたよりも、案外甘さは控えめ。もちもち食感の生地の表面全体を覆うキャラメルチョココーティング、さらに生地の8ヶ所にキャラメルクリームが注入されているので、どこから食べ始めても満足感があります。上に散りばめられたアーモンドのカリッと食感もアクセントになっていて、キャラメルと相性ばっちり。生地にボリュームがあるので食後の満足感もきちんと感じられ、甘いものを食べたいけれど小腹も満たしたい気分の時にぴったり。
◆こしあん×なめらかミルクホイップのご褒美パン「も〜っちり食感ホイップあんぱん
も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品。熱量は1個あたり295カロリー。まず持ってみて驚いたのが生地の弾力感。普段食べ慣れているあんぱんのとは違うむぎゅっと密度の高い生地が使われていて、食べた時にむぎゅもち食感を楽しめます。
そしてもうひとつ印象的だったのが中に包まれているミルクホイップの量。こしあんがみえないほどたっぷりの量が含まれ、一口かじるとやさしい甘さのこしあんと一緒にまろやかなミルクホイップがむにゅっとはみ出してきて、なんともご褒美感があります。こしあん自体の甘さは抑えめで、ミルクホイップとの食べ合わせが計算されているように感じました。食後の別腹枠としても気づけば1個ペロッと食べ切れる、和のデザート感のある一品です。
◆食前に温め推奨！「も〜っちり食感ピザパン」
も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピングして焼き上げた惣菜パン。熱量は1個あたり279カロリー。チーズをのせた生地の食感と、ピザテイストの要である濃厚なトマト風味のピザソース、なめらかなチーズソースの三位一体となった美味しさを楽しめます。
こちらも手で割ると独特のも〜っちりした手触り。ピザパンということで軽くレンジで温めてからいただきましたがこれが正解！パン全体の油分や水分がじゅわっと染み出し、チーズソースがよりとろっと溶けるように生地と馴染み、満足感のある味わいに。もちろんそのままで食べても美味しくいただけます。ほか2種とは違い、しょっぱい系の惣菜パンなので軽食として幅広い時間帯にお腹を満たしてくれそうです。
食べ応えのあるも〜っちり食感を追求することで、人気のパンにさらなる満足感を付与した全3種のラインナップ。より美味しくアップデートされた各パンをぜひ手に取ってみてください。（modelpress編集部）
■も〜っちり食感キャラメルドーナツ
【価格】165円（税込178円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
■も〜っちり食感ホイップあんぱん
【価格】147円（税込158円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
※北海道では仕様が一部異なります。
■も〜っちり食感ピザパン
【価格】184円（税込198円）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なります。
【Not Sponsored 記事】