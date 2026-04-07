京都で小学6年の男子児童の行方が分からなくなってから2週間。有力な手がかりが見つからないなか、6日夜、学校で同級生の保護者に向けた説明会が開かれました。

【写真を見る】京都・男児行方不明2週間 学校が保護者説明会で見守り強化など表明 証言から浮かぶ当日朝の状況【news23】

保護者説明会 出欠確認の遅れについて「不手際」と謝罪

記者

「続々と学校の中に入っていきます。まもなく保護者説明会が行われます」

京都府南丹市の小学6年生・安達結希さんの行方が分からなくなって2週間。安達さんの通う園部小学校では6日夜、6年生の保護者に向けた説明会が行われました。

説明会では、「登下校中の見守り活動の強化」や「スクールカウンセラーの配置時間を増やすこと」などが報告されたということです。また、校長は安達さんが行方不明になった当日、保護者への出欠確認が遅れたことについて「不手際だ」として謝罪したということです。

先月23日、当時小学5年生の安達さんは、在校生として卒業式に出席する予定でした。

警察などによると、安達さんが父親の車で学校のそばまで送り届けられたのは午前8時ごろ。およそ30分後の午前8時30分ごろに、担任が安達さんが登校していないことを確認していたといいます。

しかし、担任が安達さんの母親に電話し、行方不明だとわかったのは卒業式が終わった午前11時45分ごろ。学校が欠席に気づいてから行方不明が発覚するまで、およそ3時間のタイムラグが生じていたのです。



これまでの取材によると、安達さんについては学校側に前もって24日から欠席するという申告があったため、『日付を1日間違えた』と思い込み、連絡が遅れたのだといいます。

これは安達さんが通う小学校で使われている欠席確認のアプリです。

同じ小学校の保護者

「いつ休みますか、日付を選んで、理由＝体調不良。例えば風邪と。このまま連絡です」

アプリで連絡すれば、保護者が直接学校に電話する必要はないといいます。

同じ小学校の保護者

「（Q.学校から何か打ち返しは）夕方に『体調どうですか、どういう具合ですか』と」

6日の説明会では今後、アプリなどでの欠席連絡がなく児童が出席していないことを確認した場合、15分以内に保護者に連絡することなどが説明されたということです。

小学校近くの店舗には当日の服装の写真も 捜索は“広範囲”に

喜入友浩キャスター

「説明会が終わったもようです。関係者が続々と学校から出てきます。報道陣も多く集まっていますが、保護者への説明会。関係者が出てきました」

説明会は1時間20分にわたって行われ、保護者およそ50人のほか、オンラインでも40の家庭が参加したということです。

6日、小学校近くのスポーツ用品店には…

記者

「扉に、情報提供を呼びかける貼り紙が貼られています」

少し表情が緩んだ安達さんの写真。そして「84」とプリントされたトレーナー、ベージュのズボンなど、行方不明になった当日の服装が印刷されています。

小学校付近のスポーツ用品店

「（先月）31日に30代ぐらいの女の人が持ってきたらしくて、私の母親が受け取って、店に貼っておこうかということで。始業式も始まるけれども、みんな気持ち的にモヤモヤした感じがあるのでは。一刻も早く解決してほしい。無事であってほしい」

こちらの飲食店には、行方不明になった翌日に貼り紙のお願いに来ていたといいます。

飲食店店主

「（行方不明になった翌日の）24日夜にも持って来た。（31日に）『この子知りませんか』『これ貼ってもらえませんか』と。とにかく生きて早く見つかってほしい」

発見の糸口を見つけるため、捜索する場所も広範囲に及んでいます。

記者

「午後3時すぎです。先ほど複数の捜査員が二手に分かれて山の中に入っていきました。安達さんの捜索をするものとみられます」

6日午後、警察が捜索に入ったのは、学校から2キロほど離れた山の中。周辺でも長い棒を使い、草をかき分けながら捜索をしていました。

これまでの有力な手がかりは、山の中から発見された安達さんの通学かばんのみ。周辺の防犯カメラにも姿は映っていないということです。



行方不明になった当日、学校周辺はどのような状況だったのでしょうか？



私たちは、同級生や保護者を独自取材。徐々に当日朝の様子が見えてきました。

行方不明当日の朝 安達さんの姿は？同級生“新証言”

卒業式の朝、安達さんが父親の車で学校のそばに到着したのは午前8時ごろ。同じ時間帯に登校したという安達さんの同級生が、新たに証言しました。

安達さんの同級生

「（学校に）午前8時には着くくらい。結希くんの姿は一回も見ていない。（Q.同じ時間に登校したら安達さんを見ていた？）見ていた可能性もあるかもだけど、自分は見ていない」

行方が分からなくなってもう2週間。不安を口にしました。

安達さんの同級生

「めっちゃ元気な子。なんかずっと笑顔。普通に迷子になっただけかなって思っていたから、すぐ見つかる感じかと思っていた。早く見つかってほしいなと思う。あまり話してないけど、みんな心配だと言っている。学校でそういう（行方不明の）話をしているから、いつも通りに楽しくワイワイする感じはちょっと違うかなって」

また、卒業生の児童も当日朝の様子について…

児童（3月に卒業）

「小学校の奥の門に8時5分くらいに着いた。（Q.〔安達さんを〕見てない？）はい」

スクールバスで学校に向かった児童は、学校近くの駐車場に午前8時前に到着。安達さんが送り届けられた駐車場の横の道を通って、学校に到着したのは8時5分ごろだったといいます。



この間、安達さんが学校へ向かう姿も、反対側へ歩く姿も見ていないと話します。

児童（3月に卒業）

「（安達さんが）歩いて行っているなら会うはず。そのあとに8時15分くらいから卒業生の保護者と卒業生が上がってきた」

さらにnews23が入手したドライブレコーダーの映像。当日朝、保護者が学校に向かう様子です。到着したのは、この位置にある駐車場。時間は、安達さんが送り届けられたおよそ20分後の午前8時20分ごろです。前には小学校の方に歩いていく卒業生や保護者の姿が映っています。



この車に乗っていた保護者は…

卒業式に参加した保護者

「僕もドラレコを確認したが、時間帯が午前8時すぎということで、私たちが乗っている車には映像は残っていなかった。（Q.安達さんも映っていなかったか）映っていなかった」

また、校内に設置された防犯カメラには安達さんが登校する様子は映っておらず、警察によると電車やバスに乗った形跡も確認されていないということです。



保護者によると、卒業式は問題なく進んだといいますが…

卒業式に参加した保護者

「5年生が出席する中で、1つイスが空いていたのはわかっている。（Q.気づいたのか）卒業生の子どもも『1つイスは空いていたね』と言っていた。そのときは休んでいるんだという感じ」

他の参加者も…

卒業式の参加者

「帰るときまでは平穏な状態だったが、帰ってから親御さん含めて学校が騒がしいということで。（安達さんの）保護者も一緒になって捜していたと聞いたので」

情報提供約230件も…かばん以外まったくない手がかり

これまで、のべ1000人以上で捜索を行った警察や消防など。また、情報提供もおよそ230件寄せられていますが、有力な情報はないといいます。

見つかったのは、先月29日、安達さんの親族が小学校からおよそ3キロ離れた山の中で発見した黄色い通学用かばん。その山の中に入ると…

記者

「周囲は多くの木に囲まれ、車1台がやっと通れる道が1本あるだけの静かな山の中です」



地元住民

「（Q.街灯とかある？）ありません全然。（夜は）真っ暗ですよ、こんなところ。怖いわ私らよう行かんもん」

3日には…

記者

「見えました、黄緑色の機械が動いています。水中ドローンでしょうか。池の中をゆっくりと進んでいます」

通学かばんが見つかった峠の近くにある池で、水中ドローンなども使い、隅々まで捜索が行われましたが、新たな手がかりは何も見つからなかったということです。



同じ小学校に通う児童の保護者らは…

同じ小学校の保護者

「（子どもは）普段通っている場所で、安達結希くんも知っているので、かなり不安がっていますし、夜はちょっと怖い、一緒に寝ようと。ひとりで家にいるのも怖いと」

安達さんは、身長13.5センチのやせ型で、胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーやベージュのズボン、黒色のスニーカーなどを着用していたということで、警察は情報提供を求めています。

【情報提供：京都府 南丹警察署（0771）62−0110】

防犯カメラの設置も少なく捜索は難航

現場には喜入キャスターと、取材を続けている眞目記者がいます。

【学校の保護者説明会はどんな様子だった？】

質疑応答含めて1時間20分ほど行われたなかで、紛糾するような様子はなく終始落ち着いた様子だったということです。警察から学校側には捜索に関する情報・連絡は何も伝えられていないとしたうえで、見守りを強化するなどして、8日は予定通り始業式を行うということです。

【なぜ捜索は難航しているのか？】

警察などはのべ1000人以上で連日捜索を続けていて、これまでに情報提供230件も有力情報はないということです。捜索は行方不明となった2週間前から続けていて、空き家や側溝など身近な場所を中心に行われ、「北ダイ大池」付近でかばんが発見されました。



その後、その池を先週金曜日に捜索。小学校の南側に位置する別の池についても、5日に捜索。6日は山に捜索隊が入っているところも確認されています。



少ない手がかりから、しらみつぶしに捜索が行われていますが、なかなか情報が集まらない状態となっています。また、防犯カメラやドライブレコーダーにも安達さんの姿は確認されていないということです。



この地域は防犯カメラなどの設置が少なく、事件性の有無も含め、依然として状況はつかめていません。現在は捜索範囲を市内全域に広げ、捜索を続けています。

【これまでに親族や保護者からはどんな声がありましたか？】

安達さんの親族は、取材に対し「結希くんは明るくとてもいい子で、早く見つかってほしい」と痛切な思いを語っています。



また、同級生の保護者からも「かなり不安。何があったのか知りたい。今はただ早く見つかってほしい、それだけです」と不安の声が上がっています。



一日も早い安達さんの発見が待たれます。