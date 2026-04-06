月収180万→8万へ…コンビ結成21年目“フルポン亘”が激動の人生語る
『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」では、結成21年目を迎えたフルーツポンチの村上健志と亘健太郎に密着。コンビ結成21年目にして“初めてのサシ飲み”や、亘の“電気工事バイト”の現場にも同行した。
【動画】月収180万→8万へ…コンビ結成21年目“フルポン亘”が語る
ブレイク時には180万円あったという月収だが、コロナ禍で仕事が激減し、一時は8万円にまで落ち込んだ。亘は当時を振り返り「切羽詰まってました。貯金崩して」「奥さんに関しては、だいぶ不安だったと思います。収入も危ういし、生活面が厳しいなら正直に言ってくれって。そしたら俺は芸人を辞めてちゃんと働くからって」と覚悟を伝えたと打ち明けた。
現在は4人の家族を支えるため、2023年に国家資格である「第二種電気工事士」の免許を取得し、電気工事のアルバイトに励んでいる亘。月の稼働は15日ほどで芸人とアルバイトの収入はほぼ同程度だといい、この日密着した電気工事の現場では「この瞬間にホッとする。『明るくなった』って分かりやすく感じるから」と、仕事へのやりがいを語る場面もありました。
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ブレイク時には180万円あったという月収だが、コロナ禍で仕事が激減し、一時は8万円にまで落ち込んだ。亘は当時を振り返り「切羽詰まってました。貯金崩して」「奥さんに関しては、だいぶ不安だったと思います。収入も危ういし、生活面が厳しいなら正直に言ってくれって。そしたら俺は芸人を辞めてちゃんと働くからって」と覚悟を伝えたと打ち明けた。
現在は4人の家族を支えるため、2023年に国家資格である「第二種電気工事士」の免許を取得し、電気工事のアルバイトに励んでいる亘。月の稼働は15日ほどで芸人とアルバイトの収入はほぼ同程度だといい、この日密着した電気工事の現場では「この瞬間にホッとする。『明るくなった』って分かりやすく感じるから」と、仕事へのやりがいを語る場面もありました。