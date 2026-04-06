ロゼットは、ロングセラー角質ケアブランド「ロゼットゴマージュ」から、一昨年、昨年に引き続きサンリオの人気キャラクターとコラボレーションしたオリジナルデザインの「ロゼットゴマージュ クリアピール」「ロゼットゴマージュ ブライトピール」を数量限定で発売する。今回は「クロミ」「ウサハナ」のパッケージで登場。5月25日から全国のドラッグストア、バラエティショップ（一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップで発売する。

カラフルなチェック柄に、パイピング風のステッチを組み合わせた遊び心のあるデザインが特長とのこと。クロミやウサハナもモチーフに合わせてポップにアレンジし、見ているだけで気分が上がるパッケージに仕上げた。どこか懐かしい“平成レトロ”のムードをまとった、可愛さと楽しさを詰め込んだデザインになっている。

「ロゼットゴマージュ クリアピール（数量限定デザイン）（クロミ）」は、ネイビーとパープルのギンガムチェックに「クロミ」の顔を大きくあしらったデザインになっている。



左から：「ロゼットゴマージュ クリアピール」「同 ブライトピール」

商品特長は、毛穴レス（汚れを落とすことによる肌印象）ななめらかつるつる垢抜け肌へ導くとのこと。ザラつき、ごわつき、毛穴が気になるその時に使用してほしいという。炭（清浄成分）×AHA（乳酸、クエン酸、リンゴ酸［整肌成分］）（フルーツ酸）×海泥エキス（海泥抽出物［保湿成分］）を配合した。クリアサボンの香りとなっている。

「ロゼットゴマージュ ブライトピール（数量限定デザイン）（ウサハナ）」は、イエローとオレンジのギンガムチェックに「ウサハナ」の顔を大きくあしらったデザインとのこと。

商品特長は、透明感のあるすっきりつるつる垢抜け肌へ導くとのこと。ザラつき、ごわつき、くすみに最適だという。ビタミンC誘導体（アスコルビン酸硫酸2Na［製品の抗酸化剤］）×AHA（フルーツ酸）×クリアローズフルーツ（ノイバラ果実エキス［保湿成分］）を配合した。フレッシュシトラスの香りとなっている。

［小売価格］各550円（税込）

［発売日］5月25日（月）

ロゼット＝https://corporate.rosette.jp