◇Prime Video Boxing 15 WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日 両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）と同級挑戦者決定で対戦する、元世界2階級制覇王者で同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）が6日、都内のジムで練習を公開した。力強いサンドバッグ打ちやパンチングボールを叩くなど、バンデージを巻いて6ラウンド精力的に動き「那須川天心という素晴らしいファイターと戦える素晴らしい機会をうれしく思う。天心も勝ちたいと思うが、私も彼に絶対に勝たなければいけない。はっきりとした形で勝って、狙えるのであればもちろんKOを狙う」と力強く話した。

この日は那須川陣営の帝拳ジム・浜田剛史代表（65）と指導を担当する元日本、東洋太平洋スーパーバンタム級王者でGLOVESジム会長の葛西裕一氏（56）が視察。葛西トレーナーは「2階級下から来ているしテンポが速いのはイメージ通り。だいだい思っていた通りだが、スピードがあって手数もある。サンドバッグ打ちもテンポよくて、いい左も打っていた。いいですね」と感嘆した。

過去にフライ級とスーパーフライ級で2団体王座統一に成功。パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じた最強ランキング）トップ10入りも果たすなど、抜群の実績を誇る。計量級をけん引してきた35歳レジェンドの衰えを指摘する声も上がるが、那須川陣営に油断はない。葛西氏は「衰えは計算に入れていない。良いときのチャンピオンのイメージで（リングに）上がらないといけない」と気を引き締める。

キックボクサーとしてジムに通いはじめた15歳の時にボクシングを指導。エストラダ戦に向けコンビを再結成したが「ボクシングというより、取り組み方がこんなに変わったのか」と変化ぶりに驚いたという。世界再挑戦に向けてすでに那須川がスパーリングを打ち上げたことを明かした葛西氏は「（エストラダが）びっくりすると思う。（過去の天心戦の）ビデオと今回は違うので。戦い方や、格好や形も。自分の指摘するハイガードやノーモーションパンチも」と太鼓判を押し「天心の才能が花開けば。天心が好き勝手やったときは強い。“こんな動きするんだ”とスパーリングで（想像を）超えるときがある。その展開を望んでいる。あとは天心が気持ちよくリングに上がって気持ちよく試合させたい」と話した。