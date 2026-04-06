“彼女が本命”と決めた時。女性に心底惚れ込んだ男性の「定番行動」
男性は本気で恋に落ちると、その気持ちを周りに知られることを恐れなくなります。むしろ、「彼女が本命」と宣言したくなるもの。そこで今回は、そんな風に女性に心底惚れ込んだ男性の「定番行動」を紹介します。
日常の小さな幸せを大切にする
恋に本気になった男性は、派手なプレゼントよりも日常の小さな幸せを大切にするもの。あなたの好きな食べ物を覚えていたり、疲れた日に黙ってマッサージしてくれたり。そんな何気ない気遣いが増えたら、彼の中であなたの存在がかけがえのないものになっているサインです。
公共の場でも愛情表現をためらわなくなる
恋に本気になった男性は、公共の場でも愛情表現をためらいません。女性の手をしっかり握ったり、人前でハグしたり、頬にキスしたり。これは単なる愛情表現だけではなく、こうした愛情表現を見せつけることで「彼女は俺のもの」と周りに宣言しているのでしょう。
本命女性のことを周囲に自慢するようになる
男性は本命女性のことを友人や同僚に自慢げに話すようにもなります。出会ったきっかけ、魅力、２人の思い出など、細かく話したがるのは、「こんな素敵な女性が僕のパートナーなんだ」という幸せをアピールしたいから。また、そういう男性は「今度友達に紹介するよ」などと口にすることも増えていくものです。
今回紹介した行動が自然と愛する男性から出ているなら、安心してください。彼はあなたに心から惚れ込んでいますよ。
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