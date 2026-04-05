“ラスボス”小林幸子「関コレ」初降臨で「千本桜」熱唱 豪華衣装纏いフィナーレ盛り上げる
【モデルプレス＝2026/04/05】歌手の小林幸子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】国民的アーティスト「関コレ」初出演
フィナーレでは、スクリーンに「ラスボス降臨」のテロップが映し出されると、大トリとして小林がステージに姿を現した。芸能活動62周年を迎える小林は、この日のために制作された桜モチーフの豪華衣装に身を包み、「千本桜」をパワフルに熱唱。小林の力強くも美しい歌声が会場を震わせる中、その歌声に乗せてモデルたちが次々とランウェイを闊歩した。
初の「関コレ」ステージに小林は「熱気がすごいですね」と驚きながらも「みんな本当に楽しんでくれて」と笑顔を滲ませた。
また、前日に完成したという全身ピンクの衣装をアピールし、春の訪れを象徴するような華やかさと、細部までこだわり抜かれたデザインで会場を彩った。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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◆小林幸子「関コレ」初出演
フィナーレでは、スクリーンに「ラスボス降臨」のテロップが映し出されると、大トリとして小林がステージに姿を現した。芸能活動62周年を迎える小林は、この日のために制作された桜モチーフの豪華衣装に身を包み、「千本桜」をパワフルに熱唱。小林の力強くも美しい歌声が会場を震わせる中、その歌声に乗せてモデルたちが次々とランウェイを闊歩した。
また、前日に完成したという全身ピンクの衣装をアピールし、春の訪れを象徴するような華やかさと、細部までこだわり抜かれたデザインで会場を彩った。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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