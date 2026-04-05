◆パ・リーグ ロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテはソフトバンクに２試合連続して逆転負けを喫して今季９試合で４勝５敗となり、今季初めて借金１となった。前カードの日本ハム戦（エスコン）から２カード連続の負け越しとなった。

３―４と１点ビハインドで迎えた９回、ソフトバンクの抑え、松本裕を攻めて代打・高部の中前安打や佐藤の右前安打などで１死一、三塁とした。この好機に友杉はセーフティースクイズを試みたが捕ゴロとなり、スタートを切っていた三塁走者の高部はスリーフィートオーバーで走塁死。一塁走者の代走・小川も三塁手前でタッチアウトとなり、併殺で試合が終了した。

試合後、サブロー監督はサインはセーフティースクイズだったことを明かし「作戦としては間違っていなかったと思うが、ちゃんとできなかった。それくらいの実力しかないのでしょうね。（友杉が）バントを決めていればというところ。しっかり練習して、また同じ機会があれば成功してほしいです。（２球目はファウルでサインをヒッティングに）切り替えても多分打てないと思うので。僕の選択はベストだと思います」と淡々と振り返った。