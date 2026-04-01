開発者サイン入りポスター

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC/Android/iOS用ミステリーアドベンチャー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」を2月19日に発売しました。価格は2,480円。

本作はアドベンチャーゲーム「パラノマサイト」シリーズの最新作で、三重県の伊勢志摩地方を舞台に、不老不死をもたらすという人魚の謎を巡る物語が展開されるタイトルです。夏の離島で繰り広げられる群像伝奇ミステリーが楽しめる作品で、前作とは打って変わって青空も広がる土地で、それぞれの目的のために奔走する主人公たちのドラマが描かれます。

今回はスクウェア・エニックスさまよりサイン入りのポスターをご提供頂きました。プロデューサーの奥州一馬氏、ディレクターの石山貴也氏、キャラクターデザインの小林元氏、サウンドコンポーザーの岩粼英則氏のサインが書かれたもので、こちらを3名様にプレゼント致します！

応募方法はGAME Watchの公式X（@game_watch）をフォローの上、対象ポストをリポストまたは引用リポストしていただくだけ。当選者にはDMにてご連絡致します。ぜひぜひ奮ってご応募下さい！

応募方法

募集期間：4月1日～4月8日12時59分まで

1.GAME Watchの公式Xアカウント（@game_watch）をフォロー

2.下記投稿をリポスト

応募規定

・当選はご本人のみとさせていただきます。また、お一人につき1当選といたします。

・非公開アカウントは抽選の対象外となります。

・抽選期間中に @game_watch のフォローを解除した場合、応募は無効とします。

・応募者は本応募規定及び注意事項に同意した上で本キャンペーンに参加するものとします。

注意事項

・当選者のみダイレクトメールにてお知らせいたします。当選のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。

・当該ダイレクトメールに記載の期日までに手続きが行われなかった場合は当選無効とします。

・当選者には賞品発送のために個人情報（お名前、ご住所、お電話番号）をお伺いいたします。いただきました個人情報は賞品の発送および発送に必要な連絡にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

当社のプライバシーポリシーはこちらよりご確認ください。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選者は当選権利を第三者へ譲渡することはできません。

・賞品の転売、オークション等への出品は固くお断りいたします。

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