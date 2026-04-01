「until the cows come home」の意味は？直訳してみるとわかるかも？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、牛の歩く速さを考えてみてください！

果たして、正解は？

正解は「長い時間をかけて／いつまでも」でした！

「until the cows come home」は、放牧された牛が帰ってくるまで時間がかかることから使われるようになったフレーズです。

日本語にも、物事がなかなか進まず遅い様子を表す「牛歩」という言葉があります。牛の歩みがゆっくりなのは、英語でも日本語でも共通していますよ。

「We talked until the cows came home.」

（私たちは、ずっと話をした）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。