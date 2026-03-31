3月30日に放送が始まった、NHK連続テレビ小説『風、薫る』。第1話、2話に反響が集まるなか、ナレーションの配役が話題を呼んでいる。

同作は、激動の明治時代を生き抜いた2人の女性ナースを描いた物語。日本で初めて正規訓練を受けた「トレインドナース」として活躍し、看護師という職業の地位向上に貢献した大関和と鈴木雅をモデルにしており、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。

「第1話では、見上愛さん演じる主人公・りんが、村でつつましくも幸せな日々を送る姿や、上坂さん演じるもう一人の主人公・大家直美が、身寄りのないなか、マッチ工場で働いて生計を立てていく様子が描かれました。

なかでも話題を集めたのは、歌手・研ナオコさんのナレーションです。キャストが発表されたときにも反響がありましたが、今作では、ナレーションだけでなく、神出鬼没の占い師・真風役としても出演するといいます。

研さんの迫力あるビジュアルと、占い師というキャスティングはハマっている印象ですが、第1話で披露したナレーションには、早くも賛否が集まりました」（芸能担当記者）

第1話では、冒頭から研の声が入り、「そうだねえ、あの2人の話をしようか。ここ東京は、世界一変化が早く、まだ若い街でさ……」と語りだしている。ゆったりとした穏やかな語り口は、作品の雰囲気にも合っているようだが、Xでは一部から「聞き取りづらい」という反応が寄せられている。

《ナレーションの研ナオコさん ちょっと滑舌が良くない 年齢的に仕方ないでしょうが》

《研ナオコの声が全く入ってこない。 聞き取りにくい。》

《風、薫るの初回見た。朝ドラっぽい朝ドラって感じ。今後が楽しみ。それよりも、研ナオコのナレーションが聞き取りにくい》

いっぽう、《研ナオコのナレーションよかったよ。非常に味わいがある。これからも観たくなった》といった好反応もあり、好みがわかれる仕上がりのようだ。

「もともと研さんの声は独特なハスキーボイスで、情緒豊かな憂いのある歌声が支持を集めてきました。今回の朝ドラのナレーションでも、まるで昔話を聞いているような味のある語り口になっています。

ただ、低めの声質だからか、たしかにところどころ聞き取りづらい部分もあり、どうしても気になってしまう人がいたようです。とはいえ、まだまだ始まったばかりですから、回を重ねるごとに馴染んでくるのではないでしょうか」（同）

今後物語が進むにつれ、研ナオコの老獪な声色が効いてくるのだろう。