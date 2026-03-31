この記事をまとめると ■実用性を備えながらもスポーツカー並に高性能なクルマを紹介 ■EVもガソリン車にも幅広くラインアップされる ■見た目と性能のギャップが大きな魅力となる

ファミリーカーでも高性能を諦めない

いわゆるスポーツカーやスーパーカーと呼ばれるクルマは、なによりも速さや操縦性を最重要項目として開発されている。そのぶん、実用性、居住性や快適性が犠牲にされていることもある。

しかし、世のなかにはスポーツタイプではなくても「激速」のクルマが存在する。つまり、後席もあり、実用性や快適性も犠牲になっていない、ファミリーカーとして十分に使えてかつ速いクルマということになる。これなら、自身で運転しているときに速さを楽しみつつ、家族で乗るときには立派なファミリーカーとして通用するため、たとえば奥様や家族の理解も得やすいことになる。

そんな、見た目は決してスポーツカータイプではない激速カーを国産車・輸入車の双方からピックアップしてみたい。

●日産スカイライン400R

まずは国産車から。その筆頭が、日産のスカイライン400Rだ。VR30DDTT型3リッターV6ツインターボエンジンは405馬力／48.4kg-mという強力なスペックを誇り、1700kg強のボディを、7速ATを介して後輪を駆動する。結果、0-100km/h加速4.8秒というアルピナD5 Sやポルシェ・マカンS、ホンダNSX-Rと同等の加速力を手に入れている。もちろん、400Rといえども見た目はジェントルな4ドアセダンであり、エンブレムさえ見なければ獰猛さなどみじんも感じられない1台となる。

●日産アリア B9 e-4ORCE

続いても日産車だ。電気自動車のアリアのe-4ORCE（4WD）・90kWhバッテリー搭載車の0-100km/h加速もまた、スポーツカー並みの5.1秒。それも電気自動車特有の静かさ、スムースさとともに加速するのだから、まさに異次元の加速感を体感できることになる。ただ、その速さを実現するために、乗り心地はやや硬めに感じられるかもしれない。その上で、一充電走行距離は640kmもあるのだから立派だ。

●マツダCX-60 PHEV

日産アリア同様、堂々たる体躯にしてスポーツカーに匹敵する速さを見せつけるSUVの1台として挙げられるのが、マツダCX-60のPHEVモデルだ。2.5リッター直4エンジンの188馬力／25.5kg-m＋モーターの175馬力／27.5kg-mを組み合わせることでシステム最大出力は327馬力を誇り、0-100km/h加速は5.8秒という俊足。これは4リッター級のガソリンエンジン並みパフォーマンスといっていい。その上で、レギュラーガソリンで乗れるところもうれしいポイントとなる。

ちなみに、今回の「スポーツタイプじゃない激速カー」のジャンルには入らないものの、国産車の0-100km/h加速の王者は、いまはなきGT-R NISMOの2.6秒であり、日産車には速いクルマがひしめいているということでもある。

●スバル・レヴォーグ STI Sport R

SUVにはない低重心を味わせてくれるステーションワゴンの1台が、スバル・レヴォーグ STI Sport Rだ。2.4リッターターボの水平対向エンジンは275馬力、38.2kg-mを発揮。車重が1640kgでしかないこともあって、0-100km/h加速は6.6秒だ。加えて、水平対向エンジン独特の咆哮もたまらない魅力となる。

●日産リーフ

上記のモデルたちには一歩及ばないものの感覚的にはとてつもなく速く感じられ、0-100km/h加速を7.6秒でこなすのが、クロスオーバースタイルに変貌した新型日産リーフの78kWhバッテリーを積むB7グレードだ。最高出力218馬力／最大トルク36.2kg-mを発揮し、スポーツモードではアクセルペダル全開をためらうほどの速さを見せつける。B7 Xグレードでは国産電気自動車最長級の702kmという一充電走行距離を実現した電気自動車でもある。

輸入車からも選択可能

●フォルクスワーゲン・ゴルフR

フォルクスワーゲン・ゴルフの頂点に立つ「R」は、標準車とそう大きく変わらないスタイリングにして、2リッター直4ターボエンジンは歴代最強の333馬力を発生。0-100km/h加速はハッチバックで4.6秒、ステーションワゴンのヴァリアントで4.8秒というスポーツカー並みの激速を発揮。レースモードというサーキット専用のドライブモードさえもち合わせているほどだ。

注目は、ステーションワゴンタイプとなるヴァリアントだ。ホイールベースがハッチバックより長いこともあって信じられないぐらい乗り心地がよく、アウトドアユースやファミリーカーとしての実用度も極めて高い1台となる。筆者も憧れるスポーツワゴンなのである。

●ボルボEX30 Ultra Twin Motor Performance

いやいや、スポーツタイプではないのにゴルフRよりもさらに速い電気自動車がある。それがボルボEX30 Ultra Twin Motor Performanceだ。総電力量69kWhバッテリーにより、最高出力フロント156馬力、リヤ272馬力の前後2モーターを搭載するシステム最高出力422馬力の4WDモデルだが、0-100km/h加速はポルシェ911カレラ、911カレラ4S同等の3.6秒。つまり、今回ここで紹介した激速カーのなかで、大人しいクロスオーバースタイルの電気自動車ながら最速を実現しているというわけだ。

もちろん、血の気が引くほどのフル加速中も静かなまま。後席はさほど広くはないものの、ファミリーカーとして十二分に使える「羊の皮を被った狼」そのもの。スカンジナビアデザインのウォーミーなインテリアも心地よい。

が、個人的なお薦めはEX30 クロスカントリー Ultra Twin Motor Performanceのほう。一充電走行距離がEX30 Ultra Twin Motor Performanceの535kmに対して500kmとなり、0-100km/h加速が0.1秒遅れの3.7秒になるものの、タイヤが20インチから19インチになるとともに、よりストロークある乗り心地を重視した専用サスペンションを組み合わせるため、乗り心地が圧倒的にいいためである。シートの快適感もあって、ロングドライブでの疲れにくさも大きな魅力となる。ただし、全高は1550mmから1565mmになるため、立体駐車場の入庫が厳しくなる点はご承知おきいただきたい。

というわけで、ファミリーカーとしても適切な実用性を備え、スポーツタイプではないのに激速なクルマたちを計7台ピックアップしてみた。あとはエンジン車特有のアドレナリンを逆流させるほどの加速、そして異次元の電気自動車ならではの感覚のどちらを選択するか……。いずれにしても、日本の公道では発揮しきれないほどの速さをもっていることは確かだ。とはいえ、くれぐれも安全運転で!!