伊藤遼アナ、『ヒルナンデス！』新アシスタントに就任 “異例の抜てき”宮根誠司が的中していた
日本テレビアナウンサーの伊藤遼（31）が、日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）の新アシスタントに就任した。あす4月1日からの放送で登場し、主に水曜日と金曜日を担当する。これまでアシスタントを務めていた浦野モモアナウンサーは、月曜日・火曜日・木曜日を担当し、曜日ごとに2人体制となる。
【写真】爽やか…スタジオで笑顔をみせる伊藤遼アナ
これまで主に、報道番組やスポーツ中継を担当してきた伊藤アナ。今回、お昼の情報バラエティーでアシスタントを務めるのは異例の抜てきとなる。
実はこの抜てきを宮根誠司が的中していた。26日に放送された読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）の生放送では、司会を務める宮根が、卒業する伊藤アナに対し、「ヒルナンデス？」と実名をあげて確認すると、伊藤アナは「どう、なんですかね…」と歯切れの悪い返答。宮根が「だって、お昼の番組で、まさか『ぽかぽか』行かないでしょう」と笑いを交えてイジる場面が放送されていた。
就任発表のタイミングまで律儀に守ろうとした伊藤アナ。そんな真面目な面もありつつスポーツやアニメ好きで知られる伊藤アナが明日よりどんな色を『ヒルナンデス！』に付け加えてくれるのか、注目だ。
■伊藤遼アナ コメント
これまで報道番組中心だったキャリアの中で、自分が「ヒルナンデス！」を担当することになるとは！南原さんと「ヒルナンデス！」メンバーの作る温かく楽しい雰囲気に、少しでも違ういい色を加えられればと思います！重ねてきたロケや取材での経験を活かし、視聴者の皆様にとって「今日より、明日がもっと楽しくなる」情報を、現場に出て積極的に見つけたいです！よろしくお願いいたします！
【写真】爽やか…スタジオで笑顔をみせる伊藤遼アナ
これまで主に、報道番組やスポーツ中継を担当してきた伊藤アナ。今回、お昼の情報バラエティーでアシスタントを務めるのは異例の抜てきとなる。
就任発表のタイミングまで律儀に守ろうとした伊藤アナ。そんな真面目な面もありつつスポーツやアニメ好きで知られる伊藤アナが明日よりどんな色を『ヒルナンデス！』に付け加えてくれるのか、注目だ。
■伊藤遼アナ コメント
これまで報道番組中心だったキャリアの中で、自分が「ヒルナンデス！」を担当することになるとは！南原さんと「ヒルナンデス！」メンバーの作る温かく楽しい雰囲気に、少しでも違ういい色を加えられればと思います！重ねてきたロケや取材での経験を活かし、視聴者の皆様にとって「今日より、明日がもっと楽しくなる」情報を、現場に出て積極的に見つけたいです！よろしくお願いいたします！