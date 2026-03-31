開催：2026.3.31

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 2 - 3 [ジャイアンツ]

MLBの試合が31日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとジャイアンツが対戦した。

パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

3回表、7番 ハリソン・ベーダー 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SD 0-1 SF

4回表、8番 パトリック・ベイリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SD 0-2 SF、9番 ケイシー・シュミット 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SD 0-3 SF

9回裏、4番 ジャクソン・メリル 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 2-3 SF

試合は2対3でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパドレスのウォーカー・ビューラーで、ここまで0勝1敗0S。ジャイアンツのウォーカーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 13:04:18 更新