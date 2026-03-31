Snow Manの佐久間大介が、ROLAND（ローランド）のYouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW』に出演。ふたりはそれぞれのSNSで対談企画のオフショットを公開し、収録後に“2件目”へ行ったことも明かした。

【写真】佐久間大介＆ローランドの2ショット 他（全2投稿）／『BANG!! MAGAZINE』佐久間大介編／【動画】ローランド×佐久間大介の対談動画

■ローランド「さっくんがこの企画に一番最初に出てくれたの嬉し過ぎた」

ローランドは自身のInstagramで、佐久間と並んで椅子に腰掛ける2ショットや頬を寄せ合うハグショットを公開。「好きな相手とただ酒飲む時間って実は、凄く幸せな時間なんだなって気付かされました！ さっくんこの対談企画来てくれて本当にありがとう」と感謝をつづった。

ストーリーズでは、「さっくんがこの企画に一番最初に出てくれたの嬉し過ぎたし、普通に同い年としてカメラ気にせず一緒に飲めた時間がただただ幸せでした！」と振り返り、「ありがとう」とメッセージを送っている。

さらに、「実はそのあと2人でベラノッテ行ってサシ飲みしてたんですよ！」と明かし、「お互い結構飲んでどうでもいい話から真剣な話まで色々語る二次会ひっそりとやってました！ 後半はさっくんが色々親身に俺の相談乗ってくれてめっちゃ頼もしかったなぁ。シンプルに好きです！」と佐久間への思いをつづった。

ローランドのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/roland_0fficial/

■佐久間大介「ローランド大好き(^^)」

一方の佐久間もInstagramでオフショットを投稿し、「#ローランドショー の対談企画で、友達のローランドとガチサシ呑みしてきた(^^)」と報告。「まーーーじで楽しすぎて最高の時間でした！！！ だって話足りなさすぎて、収録終わりで2件目行ったからねww ローランド大好き(^^)」とつづった。

さらに、ローランドの投稿を引用したストーリーズでは、「こちらこそ！！ めっちゃ楽しかった！！！ また近々飲も(^^)」と返している。

投稿では、ローランドの大きな写真を背景に堂々と椅子に座る姿や、ローランドとのピース2ショット、リムレスメガネをかけた自撮りショットなど、7枚の写真を公開した。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

SNSでは「仲良しな2人が見れて幸せ」「ふたりの美しさよ」「身長差にきゅん」「2枚目カップルじゃんw」「いつの間にこんなに親密になったの」「強火佐久間担で親近感」「さっくんリムレスメガネ似合いすぎ」「いつもSnowMan推しでいてくれて嬉しい」といった声が寄せられている。

■『BANG!! MAGAZINE』でもローランドの話題に

なお、佐久間はSnow Manの公式Xで公開された『BANG!! MAGAZINE』で、「最近『泣いたりor笑ったり』したことは？」という質問に、「ローランドさんとご飯行ってめっちゃ笑ったw」と回答していた。

■ローランド×佐久間大介の対談動画

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/