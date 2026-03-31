ビートたけし（79）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にスペシャルパネリストとして出演。ゲストのお笑い芸人明石家さんま（70）に“ズバリ質問”をぶつける一幕があった。

この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。番組の最後で、MC所ジョージ、たけし、さんまで「3人だけの楽屋トーク」という企画が放送された。カードに書かれた質問に沿って3人がトークをしていく展開だったが、「この先やりたいことは？」というお題が出ると、所は「この先やりたいことは？って、ないよね」と答え、たけしも「この先やりたいことなんかねえだろ、もう」と即答した。

そして、たけしはさんまに対し「テレビと一緒に死んでいきたいんだろ？」とズバリ直撃。するとさんまは「死んでいきたい。俺はね」と即答した。

そしてさんまは「たけしさんもインタビューとか“このままじゃテレビはダメだ”とかおっしゃってるんですよね」と続けた。

やり取りを聞いていた所は「さんちゃんとか私とか北野さんが活躍しなくなったらテレビはダメですね。もうね。俺らの才能は凄いからね」と言い切り、笑いを誘っていた。