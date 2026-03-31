出会いと別れの季節を超えて新しい年度になり、これから明るい未来に向けて歩み始める人も多いはず。そうした未知なる旅路への出発に際して、できることなら必要な装備は一式整えておきたいところ。靴やカバン、シャツやジャケットなどの身なりを整えることはもちろん最優先ですが、それらと合わせる腕時計もこのタイミングでそろえておくべきだと筆者は考えています。大切な節目に入手した“良い腕時計”は、この先に訪れるであろう重要な局面において時刻を知らせる以上の役割をきっと果たしてくれるはずです。

↑ステージが変わるこの季節、新たな“相棒”を探してみては？

なぜビジネスシーンで腕時計が必要なのか

携帯電話の普及以前、腕時計は社会人にとって必須のツールでした。現在は“スマホで十分”という声もありますが、人と対面しているときにスマホを取り出しにくい状況は意外と多いもの。また、業種によってはスマホを職場に持ち込めない場合もあり、何より充電が切れてしまったらただの文鎮と化してしまいます。結局のところ日々のスケジュールが多忙になるほど、腕時計で時間を管理することがスマートな社会人の所作となるわけです。

また、腕時計はビジネスパーソンに許された数少ない装身具としての役割も担っています。しかも、時代に応じた新旧あらゆる技術が盛り込まれ、職人による手作業で組み上げられた腕時計の価値は、見た目だけでは測れないもの。それが作られるまでにブランドが積み重ねてきた歴史や、製品哲学、開発背景など、語り尽くせないストーリーがあるからこそ、誕生から120年以上を経た今なお腕時計を愛し、コレクションをする人々が世界中で増え続けているのです。そうした“腕時計趣味”から会話が弾み、新たな信頼関係が生まれることも筆者は身をもって体験しています。

これら腕時計の魅力を踏まえ、筆者が現在市販されている腕時計の中から新社会人向けの「ビジネスウオッチ」として特におすすめしたいモデルを10本ご紹介します。必須条件は長期間の着用に応える「ブレスレット」仕様であり、またスペックに対して厚みを抑えていること。あらゆるアイテムと同じく腕時計も価格高騰が続いていますが、探せばまだまだ魅力的なビジネスウオッチはたくさんあります。新たな相棒を腕にして、気分を上げていきましょう！

．轡船坤鵝屮▲謄奪 アクトライン」

シチズン「アテッサ アクトライン」Ref.CB3040-56H／9万9000円

チタンウオッチの先駆的存在であるシチズンが展開するビジネスウオッチの定番ブランド「アテッサ」の新作は、八角形ベゼルにブレスと連続するケースデザインが時計界のトレンドを突く。その外装は独自の素材表面処理技術「デュラテクトチタンカーバイド」を施したスーパーチタニウム製で、傷などに強く、耐メタルアレルギーも有する上、100gを切る軽さと9.7mmという厚みは長時間着用しても負担を感じにくい点も好印象。ベゼルと同様のヘアライン仕上げを施した文字盤は、日中米欧の標準時刻電波を受信することで世界各地で常に正確な時を刻み続ける。

ムーブメント光発電エコ・ドライブ素材スーパーチタニウムケース＆ブレスレットサイズ／厚さ直径39.0mm／9.7mm防水10気圧防水

[CITIZEN] 腕時計 ATTESA (電波時計/防水/ビジネス) CB3040-56H 八角形ベゼル 光発電エコ・ドライブ 軽量 チタン ACT Line メンズ アナログ 秒針 日付 シルバー メタリック 銀 銀色 電波ソーラー 日本製 ATTESA(アテッサ) Amazon ポチップ ポチップ

▲謄ソ「ヴィソデイト」

ティソ「ヴィソデイト」Ref.T157.407.11.051.00／12万9800円

時計業界最大のコングロマリットである「スウォッチ グループ」の雄であるティソの最新作は、1950年代から続くコレクションの現行バージョン。日付表示を効果的に強調した伝統のフェイスデザインを特徴とし、目の細かな「ライスビーズブレスレット」を組み合わせて歴史あるコレクションに相応しいヴィンテージ感を創出している。内部には、最長80時間駆動する「パワーマティック80」キャリバーを搭載。磁気帯びによる精度トラブルを回避できる独自の「ニヴァクロンひげゼンマイ」も組み込んだ、ハイパフォーマンスな一本だ。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース（シースルーバック）＆ブレスレットサイズ／厚さ直径39.0mm／厚さ10.45mm防水5気圧防水

オリエントスター「M42 ダイバー 1964 1st エディション F6 デイト 200m オリエントスター75周年モデル RK-AU0503N 数量限定」

オリエントスター「M42 ダイバー 1964 1st エディション F6 デイト 200m オリエントスター75周年モデル RK-AU0503N 数量限定」

Ref.RK-AU0503N／15万700円

1951年からの歴史を持つ国産高級時計ブランドのオリエントスターが手掛けるダイバーズコレクションの限定版は、1964年発表作をデザインの着想源としたヴィンテージ感のあるルックスが特徴。ISO6425規格準拠の200mスキューバ潜水用防水というハイスペックを有し、50時間以上のパワーリザーブを備えた自社製の自動巻きムーブメントも搭載。「夜空と深海」をイメージしたグラデーション文字盤や仕上げ分けされた5連ブレスレットがシックな大人の雰囲気を醸し出し、本格的なダイバーズウオッチながらアーバンスタイルにもマッチする。数量限定700本（国内400本、海外300本）。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース＆ブレスレットサイズ／厚さ直径41mm／厚さ14.5mm防水ISO6425規格準拠の200mスキューバ潜水用防水

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ボーム＆メルシエ「クラシマ 40MM」Ref.M0A10354／20万9000円

黄金比のシンボルである「Φ（ファイ）」をブランドシンボルとするボーム＆メルシエは、ジュネーブにて1830年に創業したスイス時計界における名門中の名門。ラウンドウオッチの「クラシマ」コレクションは高級時計の規範ともいうべきシンプルなラウンドウオッチでありながら、独自フォントのローマ数字を有するホワイト文字盤が個性を主張する。クオーツムーブメントを搭載することで価格を抑えつつ5.95mmというスリムさも実現している。レザーストラップ仕様なら10万円台からそろうという破格の一本は、スイス時計製造のエレガンスが似合う誠実なビジネスパーソンの腕によく似合うだろう。

ムーブメントクオーツ素材ステンレススチールケースサイズ／厚さ直径40mm／5.95mm防水5気圧防水

ゥシアナス「マンタS7000シリーズ」

オシアナス「マンタS7000シリーズ」Ref.OCW-S7000F-2AJF／22万円

オシアナスは、「Elegance, Technology」をテーマに2004年に創立したカシオの高級時計ブランドである。「海」をブランドの重要なフィールドとし、ブルーをテーマカラーにしたモデルを多彩に展開。その中でも「マンタ」はスリムさが際立つラインで、ビジネスパーソンを含めた幅広い年代を顧客層として狙っていきたいとカシオが意気込んでいる。新作となる本機もさまざまな機能を持った多針デザインや、立体感のサファイアベゼルを有しながら厚みを9.5mmにまで抑制。質量も83gと軽く、良好な着け心地が得られる。さらにBluetoothによるモバイルリンク連携にも対応するなど、まさしくエレガントな見た目と最新の技術が渾然一体となっている。

ムーブメントソーラー電波素材チタンケース＆ブレスレットサイズ／厚さ直径42.8mm／厚さ9.5mm防水10気圧防水

[カシオ] 腕時計 オシアナス【国内正規品】 OCEANUS Manta Bluetooth搭載 電波ソーラー サファイアガラス OCW-S7000F-2AJF メンズ ブルー OCEANUS(オシアナス) Amazon ポチップ ポチップ

Ε織ぅ瓮奪ス「アトリエ GMT24 M1a」

タイメックス「アトリエ GMT24 M1a」Ref.tx-tw2y72300／27万5000円

歴代大統領も愛用するなど、創業国のアメリカで圧倒的なシェアを誇るタイメックスが打ち出した最上位コレクションの一本。最大の特徴は時計大国スイスで発祥した高級時計をも凌ぐ作り込みであり、デビューイヤーとなった2025年の初回生産分が先行発売したアメリカで即完売を記録するなど、その品質は折り紙付き。いくつものパーツが結合したケース構造や、立体的な文字盤設計、ボックス型のサファイアクリスタル風防など、その形状や素材使いには目を見張るものがある。スイスの名門ランデロン社のムーブメントを抜擢している点にも要注目だ。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース（シースルーバック）＆ブレスレットサイズ／厚さ直径40mm／厚さ12.7mm防水100m防水

Дリス「ビッグクラウン」

オリス「ビッグクラウン」Ref.01 754 7798 4065-07 8 20 06／34万1000円

本機は1938年の発表以来ロングセラーを続けているオリスの大定番に最近加わったコンテンポラリーデザインの新基軸。日付を専用針で示す伝統機能を踏襲し、航空時計に由来する視認性の高い4本針の文字盤を構築。これにマットなターコイズカラーを組み合わせた背景には、「人々を笑顔にするための美しい機械式時計を作りたい」という創業以来からの思いが宿っており、着用すれば自然と気分が明るくなる。シースルーバックからは機械式時計の製造にこだわるオリスウオッチの象徴である「レッドローター」や、時を刻む様子が堪能可能。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース（シースルーバック）＆ブレスレットサイズ／厚さ直径40mm／厚さ12mm防水5気圧防水

ORIS(オリス) ビッグクラウンポインターデイト 40mm Big Crown Pointer Date メンズ レディース 腕時計 ウォッチ 自動巻き ステンレススティールブレスレット ブルー文字盤 01 754 7798 4065-07 8 20 06 国内正規品 ORIS(オリス) Amazon ポチップ ポチップ

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ノルケイン「アドベンチャー JP」Ref.N1000.08S07.A01.S01／39万6000円

2018年に創業した新鋭ノルケインは、わずか8年ほどの期間にグローバル展開や新素材の開発などの「挑戦」を続け、いまやスイス時計界の最注目ブランドとなっている。日本国内でも40以上の取り扱い正規店があり、品質の高さはもとより手の届きやすい価格と流通量でも人気だ。本機はミッドナイトブルーダイアルを持つ日本限定版で、独自パターンを施した盤面にダイヤモンドカットされたインデックスや針を装備。ポリッシュベゼルとともに放たれる豊かな光沢が、特別感を主張する。まさしく新生活という「アドベンチャー」に挑む人に相応しい一本だ。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース（シースルーバック）＆ブレスレットサイズ／厚さ直径42mm／厚さ12.8mm防水100m防水

グランドセイコー「ヘリテージコレクション」

グランドセイコー「ヘリテージコレクション」Ref.SBGP013／39万6000円

いまや世界中で人気を博すグランドセイコーは、1960年に誕生した国産最高峰ブランド。クオーツモデルであれば40万円以下でも十分な選択肢があり、高級時計デビューでいきなりハイエンドが狙える。独自のデザイン文法に則った視認性の高い文字盤や高品質な外装の仕上げはもちろん、ムーブメントのスペックも極めて優秀。年差±10秒という高精度に加え、時針の単独時差修正機能も組み込むことで、海外渡航時にも秒針を止めることなく時差の修正が行える。スーツスタイルにも合わせやすいシックな紺色のダイヤルや、10.6mm厚というスリム設計も魅力的な正統派ビジネスウオッチだ。

ムーブメントクオーツ素材ステンレススチールケース＆ブレスレットサイズ／厚さ直径40mm／厚さ10.6mm防水10気圧防水

レイモンド ウェイル「ミレジム」

レイモンド ウェイル「ミレジム」Ref.2130-ST-80001／39万6000円

同名の時計職人が1976年に創業し、今なお家族経営を続ける稀有なジュネーブ発祥のブランドは、長年にわたる提携サプライヤーとの信頼関係に基づく高品質と良心価格を両立し続けている。その実直な時計作りの姿勢を反映した最新コレクションのミレジムは、2023年に時計界で最も権威ある「ジュネーブ ウォッチメイキング グランプリ」で部門賞を受賞。1930年代に流行した「セクターダイアル」と呼ばれる意匠をアレンジした“ネオ・ヴィンテージ”スタイルやサファイアクリスタルをぜいたくに切削したボックス型風防など、価格以上の造形美が魅力だ。

ムーブメント自動巻き素材ステンレススチールケース（シースルーバック）＆ブレスレットサイズ／厚さ直径35mm／厚さ10.25mm防水50m防水

※価格は記事を公開した2026年3月31日時点の参考価格です。

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