【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

aurochs AERO CROSS [quiet] エアコンプレッサー エアブラシ セット

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にaurochsの工具が追加された。

本セールでは、エアコンプレッサーとエアブラシのセットや薄型の片刃ニッパーなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

aurochs AERO CROSS [quiet] エアコンプレッサー エアブラシ セット

コンプレッサーは、25dBという静音性と小型のボディが特長。安定した空気圧で思い通りのブラシワークが可能だ。タッチコントロールを採用しており、コンプレッサー本体のタッチ式空気圧調整スイッチに触れるだけで3段階の空気圧の変更ができる。

エアブラシは、aurochs充電式エアブラシver.2.5spと同じエアアジャスター装備の0.3mm径、ハイエンドモデルのダブルアクションタイプのハンドピースが付属する。

aurochs 超 極薄刃 ニッパー 片刃

超極薄に仕上げられた片刃構造のプラスチック切断専用ニッパー。薄く繊細に研ぎ出された刃先は通常のニッパーよりも美しくゲートを切断できる。切れ味の良い極薄片刃が片方から真っ直ぐ切断することにより、プラスチックの白化も少なく切断後のヤスリがけ作業も大幅に軽減し、作業効率がアップする。

【サイズ】約12×8cm（縦×横）

【付属品】ニッパー本体、ニッパーカバー、六角レンチ

aurochs 充電式エアブラシ AERO CROSS コードレス ver.3.5 セット

本製品は、ダブルアクションタイプのエアブラシ。メインレバーひとつでエア圧、塗料の量を調整でき、厚塗りベース塗装からメタリック塗装までマルチにこなす。塗料カップも9ccの金属製カップに加え、プラスチック製の大容量カップも2個付属し、大きい面積を塗る際にも便利。好みで付属の専用エアホースを接続することもできる。